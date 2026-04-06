La tripulación de Artemis alcanza la Luna y se acerca al récord de distancia de la Tierra

FOTO DE ARCHIVO. El astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, mira por una de las ventanas de la cabina principal de la nave Orion, observando la Tierra, mientras la tripulación viaja hacia la Luna

​Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA entraron en la esfera de influencia gravitatoria de la Luna en la madrugada ‌del lunes, mientras seguían una ‌trayectoria que pronto los llevará a sobrevolar la cara oculta de la Luna, convirtiéndose así en los seres humanos que más lejos han volado en la historia.

La tripulación de Artemis II, que viaja en la cápsula Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, tiene previsto despertarse alrededor de las 1450 GMT del lunes para su sexto día de vuelo. A las 2305 GMT, alcanzarán ​la distancia máxima de la ⁠misión respecto a la Tierra, de aproximadamente 406.773 kilómetros, unos 6.601 kilómetros más ‌allá del récord que ostenta la tripulación del Apolo 13 desde ⁠hace 56 años.

A medida que los astronautas ⁠de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, se acerquen al récord de distancia, navegarán alrededor de la ⁠cara oculta de la Luna, contemplándola desde unos 6.437 kilómetros por encima de ​su superficie oscurecida mientras esta eclipsa una Tierra del ‌tamaño de una pelota de baloncesto en ‌el fondo lejano.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este hito es el punto culminante de la misión Artemis ⁠II, de casi 10 días de duración, el primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis de la NASA. Esta serie de misiones, valorada en miles de millones de dólares, tiene como objetivo llevar a los astronautas de vuelta a ​la superficie ‌lunar antes que China, en 2028, y establecer una presencia estadounidense a largo plazo allí durante la próxima década, construyendo una base lunar que sirva como campo de pruebas para posibles misiones futuras a Marte.

El sobrevuelo lunar, que comenzará oficialmente a las 1830 GMT, sumirá a la ⁠tripulación en la oscuridad y provocará breves cortes de comunicación, ya que la Luna les impedirá el acceso a la Red de Espacio Profundo de la NASA, una red global de enormes antenas de radiocomunicación que la agencia ha estado utilizando para comunicarse con la tripulación.

El sobrevuelo durará unas seis horas, durante las cuales los astronautas utilizarán cámaras profesionales para tomar fotos detalladas de la silueta de la Luna a través ‌de la ventana de la Orión, mostrando un punto de vista poco común y científicamente valioso de la luz solar filtrándose por sus bordes en lo que será, en la práctica, un eclipse lunar.

También tendrán la oportunidad de fotografiar un momento excepcional en el que su planeta natal, empequeñecido por la distancia récord a la ‌que se encuentran en el espacio, se elevará desde el horizonte lunar mientras su cápsula emerge por el otro lado, una remezcla celestial de una salida de luna vista desde ‌la Tierra.

Un equipo ⁠de decenas de científicos lunares situados en la Sala de Evaluación Científica del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston tomará ​notas mientras los astronautas, que estudiaron una serie de fenómenos lunares como parte del entrenamiento de la misión, describen lo que ven en tiempo real.

Con información de Reuters