Impacto en la realeza: se filtró qué hacía la reina Isabel II para controlar al príncipe Harry

Una nueva biografía sobre la reina Isabel II, escrita por el historiador Hugo Vickers, revela detalles inéditos sobre la relación tensa que mantuvo con el príncipe Harry tras su salida de la familia real y la polémica entrevista que él y Meghan Markle concedieron en 2021 a Oprah Winfrey.

La monarca, según el autor, perdió la confianza en su nieto a raíz de las críticas públicas que expresaron los duques de Sussex contra la Familia Windsor, incluyendo acusaciones relacionadas con temas raciales que conmocionaron a la corona británica.

En respuesta a esas declaraciones, Isabel II emitió un comunicado donde reconoció la preocupación por los temas planteados y aseguró que serían abordados con seriedad. Sin embargo, la herida personal fue profunda para la reina, quien comenzó a desconfiar hasta el punto de evitar contestar las llamadas de Harry a menos que hubiera testigos que pudieran grabar la conversación.

Vickers detalla que, aunque la comunicación telefónica entre la reina y su nieto era frecuente, la monarca insistía en que su dama de compañía estuviera presente durante esas charlas, que se volvieron muy limitadas en contenido y se redujeron a respuestas monosilábicas como "sí" o "no". Esto reflejaba la cautela y el distanciamiento que Isabel II quiso mantener para protegerse emocionalmente.

Además, el autor cuenta que en junio de 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino, la reina se negó a tener un encuentro privado con Harry y Meghan cuando le presentaron a su hija Lilibet Diana. Exigió que la visita se realizara con la presencia de su dama de compañía y prohibió la presencia de fotógrafos y otros testigos que pudieran intervenir en la conversación.

Isabel II enfatizó a los duques que "este es un asunto familiar y debe permanecer en la familia", dejando en claro la importancia que le daba a mantener la privacidad y el control sobre las relaciones internas del clan Windsor, según el relato que anticipa el libro que saldrá a la luz el 8 de abril y promete revelar las intrigas más desconocidas de la monarquía.