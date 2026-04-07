Zelenski dice que mantiene su propuesta de alto el fuego a Rusia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

El ​presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que mantenía su propuesta ‌a Rusia de ‌un alto el fuego condicionado a que Moscú detuviera todos los ataques contra las infraestructuras energéticas.

Zelenski señaló en su discurso nocturno por vídeo que la propuesta se había transmitido a Moscú a través ​de Estados Unidos. ⁠También afirmó que se seguía trabajando ‌con los negociadores estadounidenses en las ⁠garantías de seguridad, a ⁠las que calificó de clave para una paz duradera.

"Si Rusia está dispuesta a detener ⁠los ataques contra nuestra infraestructura energética, ​estaremos dispuestos a responder de ‌la misma manera", dijo. "Esta ‌propuesta se ha transmitido a la parte ⁠rusa a través de los estadounidenses".

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Zelenski ofreció la semana pasada respetar un alto el fuego en condiciones similares para ​Pascua —en ‌la fe ortodoxa, dominante tanto en Rusia como en Ucrania, la Pascua cae este próximo domingo.

Pero tras los nuevos ataques rusos, dijo que Rusia ⁠había respondido a la propuesta desplegando drones Shahed de diseño iraní.

Moscú reaccionó con frialdad a la propuesta de Zelenski la semana pasada, afirmando que prefería un acuerdo de paz general.

En sus declaraciones del lunes, tras un ‌ataque nocturno contra el puerto de Odesa, en el mar Negro, que causó la muerte de tres personas, Zelenski afirmó que Rusia no parecía dispuesta a aceptar un alto ‌el fuego para Pascua.

"Hemos propuesto repetidamente a Rusia un alto el fuego al menos para ‌la Pascua, ⁠una época especial del año", dijo. "Pero para ellos, todas las épocas ​son iguales. Nada es sagrado".

Con información de Reuters