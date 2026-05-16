Exfuncionario colombiano, Alex Saab, vinculado con Maduro, fue deportado desde Venezuela: comunicado

El ex funcionario colombiano, Alex Saab, vinculado con el derrocado presidente Nicolás Maduro, fue deportado desde Venezuela, informó el sábado el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en un comunicado.
Saab, quien también tenía pasaporte venezolano y fue ministro de Industrias en Venezuela, fue detenido en febrero en Caracas en una operación conjunta entre las autoridades estadounidenses y venezolanas, según informó un funcionario de las fuerzas del orden estadounidenses en ese momento.
"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América", dijo el Saime en el comunicado sin dar otros detalles.
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Saab, nacido en Colombia, ya había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente enviado a Estados Unidos por cargos de soborno, antes de recibir un indulto en 2023 y regresar a Venezuela a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en el país sudamericano.
La detención de Saab en febrero representó un giro un mes después de la captura en enero del propio Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, y sugeriría un nuevo nivel de colaboración entre las fuerzas del orden estadounidenses y venezolanas bajo el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.
Saab, de 54 años, podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses que reforzaría su caso penal contra Maduro, según fuentes familiarizadas con el caso. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en enero a Nueva York para enfrentarse a cargos penales que incluyen conspiración para el narcoterrorismo, cargos que niegan.
El abogado de Saab, Luigi Giuliano, no respondió de inmediato un pedido de comentario.
(Reporte Reuters.)