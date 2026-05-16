Exfuncionario colombiano, Alex Saab, vinculado con Maduro, fue deportado desde Venezuela: comunicado

FOTO ARCHIVO: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a un acto, en Caracas

​El ex funcionario colombiano, Alex Saab, vinculado con el derrocado presidente Nicolás Maduro, ‌fue deportado desde ‌Venezuela, informó el sábado el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en un comunicado.

Saab, quien también tenía pasaporte venezolano y fue ministro de Industrias en Venezuela, fue detenido en febrero en Caracas en una ​operación conjunta ⁠entre las autoridades estadounidenses y venezolanas, según ‌informó un funcionario de las ⁠fuerzas del orden estadounidenses en ⁠ese momento.

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano ⁠se encuentra incurso en la comisión ​de diversos delitos en los ‌Estados Unidos de América", ‌dijo el Saime en el comunicado sin ⁠dar otros detalles.

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Saab, nacido en Colombia, ya había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente enviado a Estados ​Unidos por ‌cargos de soborno, antes de recibir un indulto en 2023 y regresar a Venezuela a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en ⁠el país sudamericano.

La detención de Saab en febrero representó un giro un mes después de la captura en enero del propio Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, y sugeriría un nuevo nivel de colaboración entre las fuerzas ‌del orden estadounidenses y venezolanas bajo el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

Saab, de 54 años, podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses que reforzaría su ‌caso penal contra Maduro, según fuentes familiarizadas con el caso. Maduro y su esposa, Cilia ‌Flores, fueron trasladados ⁠en enero a Nueva York para enfrentarse a cargos penales que ​incluyen conspiración para el narcoterrorismo, cargos que niegan.

El abogado de Saab, Luigi Giuliano, no respondió de inmediato un pedido de comentario.

(Reporte Reuters.)