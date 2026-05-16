Otro escándalo con Sampaoli: los millones de dólares que le pide a un club de Brasil

Jorge Sampaoli volvió a quedar en el centro de la escena tras exigirle una millonaria suma a Atlético Mineiro por su salida del club brasileño.

Jorge Sampaoli protagoniza un nuevo conflicto en el fútbol sudamericano. El exentrenador de la Selección Argentina inició un reclamo económico contra Atlético Mineiro por un bono millonario que, según su entorno, debía abonarse tras la rescisión de su contrato en febrero del 2026.

El paso de Sampaoli por Atlético Mineiro sumó un nuevo capítulo polémico incluso después de su salida del club. El santafesino, de 66 años, exige 10 millones de reales (cerca de 1.977.537 de dólares) correspondientes a un bono de dos temporadas, cuyo pago había quedado establecido dentro del acuerdo de rescisión firmado entre ambas partes.

Según informó el medio brasileño Ge Globo, el conflicto ya fue trasladado a la CNRD, el organismo encargado de intervenir en disputas laborales relacionadas con la Confederación Brasileña de Fútbol y la FIFA. La intención inicial de ambas partes es resolver el problema de manera extrajudicial, aunque las negociaciones todavía no llegaron a buen puerto y representantes legales del técnico mantuvieron reuniones buscando una solución que evite una escalada mayor del conflicto económico.

La salida de Sampaoli de Atlético Mineiro

La desvinculación de Sampaoli sorprendió en Brasil porque el entrenador todavía tenía contrato vigente hasta diciembre de 2027. Sin embargo, los malos resultados y el irregular rendimiento del equipo terminaron acelerando una decisión que ambas partes consensuaron en una reunión realizada en la Cidade do Galo, el predio deportivo del club.

Atlético Mineiro confirmó oficialmente la rescisión del vínculo a través de un comunicado en el que explicó que la salida se produjo de común acuerdo. Sin embargo, detrás de esa resolución quedó pendiente una disputa económica que ahora amenaza con transformarse en un conflicto judicial.

El ciclo del entrenador estuvo lejos de cumplir con las expectativas generadas tras su regreso al fútbol brasileño. En 31 partidos, el equipo apenas consiguió nueve victorias, una cifra que provocó un fuerte malestar tanto en la dirigencia como entre los hinchas. El empate 3-3 ante Remo por el campeonato brasileño terminó siendo determinante para definir el final de su segundo paso por el club.

El segundo ciclo de Jorge Sampaoli en Brasil

Sampaoli había regresado a Atlético Mineiro en septiembre de 2025 luego de finalizar su experiencia en Rennes de Francia. El club apostó nuevamente por un entrenador que ya había dejado una buena imagen durante su primera etapa en 2010.

En aquella experiencia inicial, el técnico dirigió 45 partidos, consiguió 26 victorias y conquistó el Campeonato Mineiro, un título que todavía es recordado positivamente por los hinchas.

Sin embargo, este segundo ciclo nunca logró consolidarse. A pesar de alcanzar la final de la Copa Sudamericana 2025, Atlético Mineiro cayó frente a Lanús en la definición por penales y el golpe terminó afectando el ánimo interno del plantel y del cuerpo técnico. A partir de allí, el rendimiento futbolístico comenzó a deteriorarse hasta desembocar en la salida del entrenador argentino.

El reclamo económico que complica al club brasileño

La disputa gira específicamente alrededor de un bono económico pactado dentro del acuerdo de rescisión. Desde el entorno de Jorge Sampaoli sostienen que el pago debía concretarse en los plazos establecidos, mientras que Atlético Mineiro todavía no habría cumplido con lo firmado.

Por ese motivo, el caso pasó a manos de la CNRD, un organismo que suele intervenir en conflictos laborales vinculados al fútbol brasileño bajo parámetros alineados con la FIFA.

Aunque todavía no trascendió públicamente el monto exacto del reclamo, en Brasil aseguran que se trata de varios millones de dólares. La situación genera preocupación dentro de Atlético Mineiro, que intenta evitar que el conflicto avance hacia instancias judiciales más complejas.

Eduardo Domínguez reemplazó a Sampaoli en Atlético Mineiro

Tras la salida del ex entrenador de la Selección Argentina, la dirigencia de Atlético Mineiro decidió apostar por Eduardo Domínguez como nuevo conductor del equipo. El DT dejó Estudiantes de La Plata para asumir su primera experiencia en el fútbol brasileño.

La llegada del ex técnico del Pincha marcó el inicio de una nueva etapa para el club, que busca recuperar estabilidad deportiva después de meses convulsionados.

Mientras tanto, Jorge Sampaoli continúa sin equipo y a la espera de resolver definitivamente el conflicto económico que mantiene abierto con la institución brasileña.

Una carrera marcada por conflictos y salidas polémicas

El caso con Atlético Mineiro vuelve a poner a Jorge Sampaoli en el centro de la polémica internacional. A lo largo de su carrera, el entrenador protagonizó varias salidas conflictivas tanto en clubes como en selecciones.

Sus ciclos suelen estar atravesados por una fuerte intensidad futbolística, exigencias elevadas y contextos de tensión que muchas veces terminan desgastando la relación con dirigentes y planteles. Ahora, el conflicto económico con el club brasileño amenaza con sumar otro episodio controvertido a una trayectoria tan exitosa como turbulenta.