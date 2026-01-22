Sampaoli estalló de furia tras la cargada del DT rival en el fútbol de Brasil: "Enano"

Jorge Sampaoli protagonizó un fuerte escándalo en Brasil tras un cruce con el DT rival: un gesto y un insulto desataron su furia en pleno clásico.

El clásico entre Atlético Mineiro y América Mineiro quedó envuelto en una fuerte polémica que trascendió el resultado. En el entretiempo, Jorge Sampaoli explotó de furia luego de un cruce con Alberto Valentim, entrenador rival, quien luego provocó al argentino con un gestos sobre su estatura. La tensión obligó a la intervención de la seguridad y convirtió el partido en un escándalo que sacudió al fútbol de Brasil.

El duelo por el Campeonato Mineiro prometía intensidad dentro del campo, pero nadie imaginaba que el foco terminaría puesto en los bancos de suplentes. En el estadio Arena Independencia, el partido quedó marcado por una fuerte disputa Jorge Sampaoli y Valentim que se produjo apenas finalizó el primer tiempo.

La situación fue tan tensa que el personal de seguridad debió intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. El empate parcial 1-1 quedó rápidamente en un segundo plano frente a un episodio que recorrió Brasil y se viralizó en redes sociales.

El VAR, el gol anulado y el inicio del conflicto

Todo se desató tras una decisión arbitral que encendió los ánimos. Atlético Mineiro había llegado al segundo gol por intermedio de Hulk, pero el VAR anuló la jugada por una infracción en ataque. La resolución generó la inmediata protesta de Sampaoli, que reclamó con vehemencia desde el área técnica.

Según informaron medios brasileños como Lance y GE, en medio de ese reclamo Valentim le pidió al entrenador argentino que regresara a su banco. El pedido no fue neutral: vino acompañado de un gesto con la mano haciendo alusión a su estatura y de la palabra “enano”, lo que desató la reacción furiosa del DT nacido en Casilda.

La provocación fue el punto de quiebre. Sampaoli respondió de inmediato y el intercambio verbal subió de tono en cuestión de segundos. Ambos entrenadores se enfrentaron cara a cara y debieron ser separados por futbolistas y miembros de seguridad.

El episodio dejó en evidencia la tensión acumulada durante el primer tiempo, en el que Atlético Mineiro había ido de menor a mayor y se sentía perjudicado por las decisiones arbitrales. El clima en el Arena Independencia se tornó violento, como si se tratara de algo más que un clásico.

Un conflicto que se trasladó al campo de juego

La pelea entre los entrenadores no quedó limitada a los bancos. Los suplentes de ambos equipos intercambiaron insultos y empujones, mientras el árbitro intentaba retomar el control del partido. En ese contexto, Pablo Fernández, integrante del cuerpo técnico de Atlético Mineiro, fue expulsado.

El desorden se extendió durante varios minutos y terminó de contaminar un clásico que hasta ese momento se había jugado con paridad. América Mineiro había abierto el marcador, pero Atlético reaccionó, empató y siguió atacando, incluso con un gol más que terminó siendo invalidado por el VAR.

La dura crítica de Felipe Melo a Sampaoli

El escándalo no tardó en generar reacciones. Una de las más resonantes fue la de Felipe Melo, histórico mediocampista brasileño, quien utilizó sus redes sociales para opinar sobre el presente de Atlético Mineiro y el comportamiento de Jorge Sampaoli.

“No puedo dejar de comentar sobre Atlético Mineiro y Sampaoli. Es un equipo con un plantel muy fuerte que todavía no logra mostrar el fútbol que todos esperamos”, escribió en un primer mensaje. Luego fue todavía más directo con el DT argentino. El exjugador apuntó de lleno contra la actitud del entrenador: “Sampaoli, aflojá un poco con las peleas y concentráte más en el trabajo del equipo. Querés pelear con todos. Terminás el partido y discutís con el árbitro, con el técnico rival…”.

Melo fue más allá y cerró con una frase contundente: “Tenés noventa minutos para ganar y, cuando no lo conseguís, buscás la confrontación. Demostrá el gran entrenador que sos. Dejá de pelear y hacé jugar bien al Atlético Mineiro”.