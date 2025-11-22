La insólita estrategia que Jorge Sampaoli quiso copiar de Luis Enrique en la final de Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro.

En la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro, que se lleva a cabo en Asunción, Paraguay, se dio un extraño hecho. El entrenador del conjunto brasileño, Jorge Sampaoli, quiso copiar una estrategia del español Luis Enrique, pero el resultado final no fue el esperado.

Apenas comenzó el partido en el estadio Defensores del Chaco, Atlético Mineiro sacó del medio y Hulk, referente del equipo, envió la pelota directamente al lateral, en la zona defensiva del conjunto "Granate".

Si bien la idea de Sampaoli con esta acción es buscar presionar de entrada a sus rivales, como lo hace el DT del PSG, en esta oportunidad no tuvo mucha eficacia, ya que los dirigidos por Mauricio Pellegrino hicieron el lateral por el costado derecho y lograron salir jugando desde el fondo sin problemas.

A pesar de que la jugada se hizo mundialmente conocida a partir del equipo de la capital francesa, el propio Luis Enrique reveló de qué club la implementó: "Se lo copiamos al Olympique de Lyon. Se lo vimos, me gustó. Cuál es el motivo no te lo voy a decir, porque, claramente, lo vamos a cambiar. No sé cuándo, o sí. Sí lo sé porque lo vamos a cambiar. Porque los equipos se adaptan”.

Además, el Corinthians de Brasil y el Cristal Palace de Inglaterra fueron otros equipos que, desde la pasada temporada, realizan el puntapié inicial desde la mitad de cancha tirando la pelota directamente a algunos de los costados. Aunque trajo polémicas en los defensores del buen juego, la jugada pareciera que llegó para quedarse.

Formaciones probables de Lanús y Atlético Mineiro

El técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino, ha mantenido un esquema 4-2-3-1 durante gran parte del torneo y todo indica que no variará esta disposición táctica para la final. El once titular está prácticamente definido según lo observado en los últimos entrenamientos, con una estructura que privilegia el equilibrio defensivo y la capacidad de asociación en el mediocampo. El Granate presentaría a Nahuel Losada en el arco, una línea de cuatro defensores conformada por Gonzalo Pérez y Sacha Marcich en los laterales, con la dupla central integrada por José Canale y Carlos Izquierdoz. En el mediocampo, Agustín Cardozo y Ramiro Carrera funcionarían como volantes centrales de contención y distribución.

La zona de creación, en el círculo central, estaría compuesta por Agustín Medina y Agustín Cardozo, mientras que Marcelino Moreno sería el enganche central, Eduardo Salvio aportando por el carril derecho y Ramiro Carrera, por la izquierda. Rodrigo Castillo, por su parte, sería el delantero de referencia, tras haber marcado el gol que selló la clasificación ante Universidad de Chile. Las bajas confirmadas son Armando Méndez, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza, aunque ninguno de ellos era titular indiscutido, por lo que el plantel disponible le permite a Pellegrino contar con las piezas fundamentales para afrontar este desafío.

Por el lado del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli apostaría por un sistema 4-2-3-1 flexible para esta final, con laterales que se proyectan constantemente y un frente de ataque cargado de jerarquía y potencia ofensiva. Everson sería el arquero titular, protegido por una línea defensiva integrada por Renzo Saravia en el lateral derecho, la dupla central de Ruan Tressoldi y Vitor Hugo, y Guilherme Arana operando por el sector izquierdo con libertad para sumarse al ataque. En el doble pivote del mediocampo trabajarían Fausto Vera e Igor Gomes, encargados de recuperar la pelota y distribuir el juego.

Formación de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, José Canale, Carlos Izquierdoz, Sacha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera; Agustín Medina, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

Formación de Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Fausto Vera, Igor Gomes; Bernard, Rony, Dudu; Hulk.

Lanús vs Atlético Mineiro: Ficha técnica