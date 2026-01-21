"Licha" fue criticado por históricos del club en la previa al derbi.

Los días previos al clásico de Mánchester generaron mucha polémica por el lado de los “Red Devils” cuando un par de antiguas estrellas del United se refirieron a las capacidades defensivas de Lisandro Martínez. El hecho de tener que marcar a una bestia como Erling Haaland hizo que Paul Scholes y Nicky Butt, críticos del presente del club, hayan menospreciado las capacidades del central de la Selección Argentina.

Tal es así que durante una entrevista con el podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes mencionó que el Manchester United necesita de figuras con altura como Matthijs De Ligt y Harry Maguire para hacerle frente al noruego, ya que Martínez no sería suficiente por su estatura. “Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 m a la red”, afirmó el “Colorado”, mientras que Butt agregó: “Será como cuando ves a un padre después de la escuela corriendo por la calle con un niño pequeño”.

Sin embargo, las cosas se dieron de manera muy distinta el sábado pasado en Old Trafford, donde Haaland fue completamente anulado por el argentino, que salió a responder a las críticas tras la victoria del United por 2-0. “Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”, respondió “Licha” ante la consulta de un periodista por las declaraciones de los exjugadores.

En este tenso contexto, quien alzó la voz para defender al campeón del mundo fue Rio Ferdinand, uno de los históricos del cuadro rojo. “Esta semana creo que se han dicho cosas que probablemente han pasado la línea, volviéndose personales”, afirmó el exdefensor londinense en contra de los dichos de sus camaradas, con quienes se mostró en total desacuerdo al realzar la importancia del argentino en el plantel.

“He hablado con él varias veces, en línea y en persona, y es alguien que solo quiere hacerlo bien, ganar y recuperar los estándares de Manchester United. Tiene derecho, si algo lo irrita, a manifestarlo. Y lo hizo”, remarcó el británico en declaraciones rescatadas por Infobae. Además, Ferdinand advirtió que la respuesta de “Licha” no debe interpretarse como violenta, sino como una invitación al diálogo.

“Pero el sentido de sus palabras necesita un contexto: no propone una pelea, solo solicita tener una charla directa si alguien tiene un problema. Estamos hablando de un campeón del mundo, él sabe cómo ganar. Hablé con él después del partido y fue rápido y claro: ahora tenemos un nivel y necesitamos impulso”, agregó el inglés.

Haaland no pudo superar la marca del argentino.

La situación del United en la Premier

La temporada pasada no fue buena para el Manchester United, que quedó afuera de la Champions League y debió conformarse con competir en la Europa League, pero el presente curso tampoco es muy bueno. Con la mitad del campeonato por delante, el equipo de Michael Carrick marcha quinto en la Premier League con 35 puntos, a 15 del liderato del Arsenal y peligrando su clasificación a la siguiente Champions, aunque en la Europa League el panorama es mejor, con un tercer lugar en la fase regular y a punto de sellar su pase a los octavos de final.