Santiago Caputo se cruzó con un troll y apuntó contra Martín Menem: "Gagá"

La interna en La Libertad Avanza (LLA) volvió a escribir un nuevo capitulo. El asesor Santiago Caputo, lider del ejercito de trolls que defiende la gestión de Javier Milei, acusó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de estar supuestamente detrás de una cuenta de X que hostigó a la tropa virtual, denominada Las Fuerzas del Cielo.

"Que gagá", publicó a través de su cuenta Caputo, con el nombre de una cuenta denominada @PeriodistaRufus adjuntada en el mensaje. El usuario había realizado publicaciones en contra del consultor y un hombre de su entorno, Manuel Vidal. Lo que descubrió es que cuando uno comparte un link desde Instagram revela la cuenta desde la que la persona esta conectada.

@PeriodistaRufus borró su cuenta tras esto, hecho que Caputo consideró una confirmación de lo que denunciaba. Luego, republicó el mensaje de un troll llamado Nobody, que atacó, sin nombrarlos, a los miembros del clan Menem.

"No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Que banda de improvisados con consumos postergados", lanzó el troll, en un tiro por elevación a Martín, "Lule" y Sharif, los riojanos que entornan a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La hermana del Presidente y Santiago Caputo mantienen en tensión al gobierno de Milei, en el marco del denominado "triangulo de hierro". Uno de esos últimos duelos lo ganó la secretaria General de la Presidencia, con la designación de un hombre de su riñón, el diputado nacional Sebastián Pareja, en la Bicameral que controla la Secretaría de Inteligencia del Estado, supervisada por el consultor.

Milei admitió que cayó el salario real y justificó el ajuste: "Entiendo que la gente se sienta mal"

El presidente Javier Milei reconoció este jueves que durante su gestión "cayó el salario real" y admitió el malestar social por el freno de la actividad económica y la inflación. Sin embargo, defendió el rumbo económico de su gobierno y aseguró que el escenario alternativo "era una reverenda mierda". Además, reivindicó el rol de los "especuladores" en la economía y sostuvo que “están brindando un servicio”.

Durante una entrevista en Neura, Milei hizo referencia al impacto social del ajuste económico aplicado desde diciembre de 2023 y sostuvo que comprende el descontento de parte de la población. "Yo entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque cayó el salario real", afirmó el mandatario.

El jefe de Estado remarcó que las medidas tomadas por su gobierno evitaron una crisis aún mayor. "Cuando uno está en la silla eléctrica tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda", expresó, al justificar el fuerte ajuste fiscal y monetario impulsado por el Gobierno nacional.

Las declaraciones del Presidente llegan en medio de los debates sobre la recuperación económica y el poder adquisitivo de los trabajadores. En los últimos meses, distintos informes privados y oficiales marcaron una caída del consumo y dificultades para recomponer ingresos frente a la inflación acumulada, aunque desde la Casa Rosada siguieron insistiendo con que la realidad era la inversa.

Aunque el Gobierno destaca los datos de inflación y el equilibrio fiscal como señales positivas, Milei admitió que las consecuencias iniciales del programa económico afectaron a buena parte de la sociedad. El mandatario vinculó esa situación al contexto que heredó al asumir y defendió nuevamente la profundidad del ajuste. "Entiendo que la gente se sienta mal", insistió el libertario.