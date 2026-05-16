La gestión de Javier Milei alcanzó su peor nivel de aprobación en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país. Según una encuesta de la consultora Trends, apenas el 32% de los bonaerenses evalúa positivamente al gobierno nacional, mientras que el 66% lo considera negativo. Se trata de una caída de 10 puntos respecto a septiembre de 2025, cuando la aprobación se ubicaba en el 42%.

El dato es especialmente significativo porque la provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% del padrón electoral argentino y será el principal campo de batalla de las elecciones legislativas de 2027. Dentro de ese rechazo, el número más alarmante para el oficialismo es que un 58% califica la gestión como "muy mala", lo que indica un endurecimiento del descontento que va más allá de una simple evaluación tibia.

Un clima social dominado por la tristeza y el enojo

El estado de ánimo de los bonaerenses refleja la dureza del momento económico. Solo el 29% de los encuestados dijo sentir esperanza sobre el futuro del país y la provincia, mientras que los sentimientos negativos suman un contundente 54%. La tristeza (24%) y el enojo (23%) lideran ese bloque, seguidos por la incertidumbre (13%) y el miedo (7%).

En línea con ese clima, el 61% considera que la provincia está mal o muy mal, contra un 36% que la evalúa positivamente. Los principales problemas que identifican los bonaerenses son la inseguridad (43%), el desempleo (15%) y los bajos salarios (14%). La corrupción aparece cuarta con el 9%, mientras que la inflación, que supo dominar la agenda durante años, apenas registra un 3%.

Cuando la pregunta se traslada al ámbito nacional, el ranking cambia: los bajos salarios (23%) y el desempleo (21%) desplazan a la inseguridad como principales preocupaciones, seguidos por la corrupción y la inseguridad empatadas en 14%.

Kicillof en la lupa del análisis

En contraste con el derrumbe de Milei, la gestión del gobernador Axel Kicillof se mantiene estable y prácticamente empatada. El 48% la evalúa positivamente. La serie histórica muestra que Kicillof logró sostener los niveles de aprobación sin grandes variaciones desde mayo de 2025, oscilando siempre entre el 43% y el 48% de aprobación.

El dato resulta llamativo en un contexto de fuerte malestar social: mientras Milei cayó de 45% a 32% de aprobación en el mismo período, Kicillof se mantuvo en el mismo rango. La diferencia entre ambas gestiones pasó de ser marginal a una brecha de 16 puntos porcentuales en favor del gobernador bonaerense.

La carrera por la gobernación 2027: empate entre peronismo y LLA

La encuesta también midió intención de voto para la gobernación bonaerense de 2027 y el resultado es un empate técnico. Sumando los candidatos de cada espacio, tanto el peronismo como La Libertad Avanza alcanzan el 35% de las preferencias. Un 9% votaría a un candidato de izquierda y otro 9% elegiría a un candidato de otro espacio, mientras que el 12% no sabe a quién votaría.

Elección presidencial: el peronismo aventaja a LLA+PRO

De cara a una hipotética elección presidencial en 2027, el peronismo en su conjunto (kirchnerismo más peronismo no K) alcanza el 39% de las preferencias en territorio bonaerense, superando al bloque LLA+PRO que suma 34%. La Libertad Avanza concentra el 26%, el kirchnerismo el 23%, el peronismo no K el 16%, la izquierda el 10% y el PRO el 8%. La UCR y Provincias Unidas apenas registran un 1% cada uno.

El ranking de imagen: Kicillof primero, Karina Milei última

La medición de imagen de dirigentes completa el panorama. Axel Kicillof es el único con diferencial positivo: 51% de imagen positiva contra 47% de negativa (+4 puntos). Cristina Kirchner queda levemente negativa con 47% positiva y 51% negativa. Sergio Massa registra 37% contra 59%.

Del oficialismo nacional, Javier Milei tiene 33% de positiva y 65% de negativa (-32 puntos), Mauricio Macri marca 28% contra 70% (-42 puntos) y Victoria Villarruel 25% contra 67% (-42 puntos). La peor medición del ranking es para Karina Milei, con apenas un 17% de imagen positiva y un aplastante 77% de negativa, un diferencial de -60 puntos que la convierte en la dirigente más rechazada de la provincia.

Los datos confirman que la provincia de Buenos Aires se consolida como el bastión opositor más fuerte al gobierno de Milei y que la pelea por la gobernación 2027 se perfila como una elección cerrada donde todo puede pasar.