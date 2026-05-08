La peor encuesta para Milei: hasta los votantes propios y los de Bullrich le sueltan la mano

En medio de escándalos de enriquecimiento ilícito que involucran a altos funcionarios de Casa Rosada y del estancamiento de la economía en distintos sectores, un estudio privado reveló un fuerte crecimiento de la desaprobación del Gobierno de Javier Milei entre los propios electores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del PRO. Los votantes libertarios que ven con malos la gestión del Presidente pasó del 9,50% en diciembre a 23,50% en abril. Entre los amarillos, ese número creció mucho más: pasó del 13% en diciembre al 46,5% en abril.

La encuesta realizado por las consultoras Trespuntozero y La Sastrería el 1 y el 6 de abril arrojó una imagen mayoritariamente negativa del Gobierno mileísta con un 66%, con ciudadanos que identifican a la corrupción como uno de los aspectos más cuestionados, por encima incluso de los bajos salarios. Fueron encuestadas 1.100 personas mayores de 18 años en todo el país.

"¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei?", preguntó la consultora. Desde que comenzó el año, la imagen negativa del gobierno de Milei comenzó a aumentar hasta encontrar en abril su máximo pico en dos años y medio de gestión. En diciembre, la gestión mileista tenía 47,4% de imagen negativa, pero desde entonces comenzó a crecer hasta llegar a 66,2% en abril. En sentido contrario la aprobación, que pasó del 48,8% a fin del año pasado a apenas un 33% en abril de 2026.

Las respuestas también fueron segmentadas entre quienes votaron en 2023 a favor de las tres opciones mayoritarias: LLA, Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT). Lo más llamativo del estudio fue que el descontento general con el gobierno nacional creció abruptamente incluso entre los votantes libertarios y los amarillos.

La mala imagen entre los propios

En diciembre, un 9,5% de quienes votaron por Milei en 2023 ya desaprobaban la gestión. Ese número creció en marzo a un 18% y en abril un 23,5%. En total, en apenas 4 meses, hubo 14 de cada 100 votantes libertarios que le soltaron la mano al proyecto libertario.

Por otro lado, el descontento de los votantes de Patricia Bullrich en 2023 creció mucho más. Mientras que en diciembre lo desaprobaba a Milei un 13% y en marzo un 26%, en abril se duplicó ese número y escaló a un 46,5%. El salto de la mala imagen de los electores del PRO, el principal aliado de los hermanos Milei, coincide con el momento en el que comenzaron a trascender detalles de la investigación por enriquecimiento ilícito de la Justicia federal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los problemas que más preocupan

En este contexto, otro dato revelador fue que la corrupción se posicionó como la principal preocupación entre los encuestados, con un 33,5% de las menciones. En segundo lugar aparecen los bajos salarios, con un 19%, mientras que la pobreza se ubica en el tercer puesto con un 11,5%.

Por detrás se encuentran la desocupación, que preocupa al 9,9% de los consultados, y la inflación, con un 9,6%. En tanto, la inseguridad representa una preocupación para el 5,7% de los encuestados.