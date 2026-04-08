Colectivos AMBA: una por una, las líneas con frecuencias reducidas

Las empresas de colectivos de 104 líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantienen este miércoles la reducción de frecuencia de sus servicios.

La medida impulsada por las cámaras del sector y activa desde el 1° de abril, busca atenuar el impacto del alza de los costos, además del incremento del gasoil.

"Veíamos venir este panorama", lamentó el titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, en diálogo con La Red. Además, el dirigente empresarial confirmó que el escenario "continuará durante esta semana".

Con horarios de domingos y feriados, el Gobierno nacional convocó a las compañías a una reunión para el jueves 9 a fin de destrabar el conflicto y evitar una eventual parálisis total de los servicios.

En una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, las firmas alertaron que, de no haber una actualización en la estructura de costos y el pago de subsidios adeudados, no podrán garantizar el servicio ni pagarles a los choferes.

“El Estado Nacional adeuda al sector la suma total de $151.600.000.000, encontrándose en mora respecto de obligaciones cuyo pago resulta indispensable para la continuidad regular del servicio público”, advirtieron en la misiva.

Por su parte, voceros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) remarcaron en diálogo con TN que "si los choferes no cobran, no van a salir a trabajar". "Le mandamos una carta al Ministerio para que paguen, pero no están pagando los sueldos", apuntaron.

¿Cuáles son las líneas de colectivo del AMBA que funcionan con una reducción de frecuencia?

La medida de reducción de frecuencia impacta en una amplia red de líneas que circulan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano bonaerense. La nómina la integran las siguientes numeraciones:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.