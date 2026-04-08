Israel respalda el alto el fuego de Trump en Irán y afirma que Líbano queda excluido

Un grupo de personas pasa por delante de una cafetería dañada tras un ataque israelí en Sidón, Líbano

Por Enas Alashray ​y Ahmed Tolba

8 abr (Reuters) - Israel respalda la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de suspender los ‌ataques contra Irán ‌durante dos semanas, pero el alto el fuego no incluye a Líbano, según informó el miércoles la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La oficina del primer ministro dijo que Israel apoyaba la medida estadounidense siempre y cuando Teherán abriera inmediatamente el estrecho y ​detuviera los ataques ⁠contra Estados Unidos, Israel y los países de ‌la región.

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Estas declaraciones ocurrieron después de ⁠que Washington anunciara una suspensión ⁠de dos semanas de los ataques contra Irán como parte de los esfuerzos por rebajar la tensión del ⁠conflicto y abrir una ventana para las negociaciones.

Israel ​también afirmó que apoyaba los esfuerzos ‌de EEUU para garantizar que ‌Irán dejara de suponer una amenaza nuclear, de ⁠misiles o "de terror" para EEUU, Israel y los vecinos árabes de Irán, y añadió que Washington había comunicado a Israel su compromiso de alcanzar ​sus objetivos ‌comunes en las próximas negociaciones.

Irán dijo el miércoles que las negociaciones con Estados Unidos comenzarían el viernes 10 de abril en Islamabad.

Dos representantes de la Casa Blanca confirmaron anteriormente que ⁠Israel había aceptado el alto el fuego de dos semanas y a suspender su campaña de bombardeos contra Irán, mientras que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ayudó a mediar en el acuerdo, dijo en una publicación en la red social X que el ‌acuerdo incluía el cese de la campaña de Israel en Líbano.

La ofensiva israelí en Líbano ha causado la muerte de al menos 1.500 personas y ha desplazado a otras 1,2 millones. Líbano se vio arrastrado a ‌la guerra en Oriente Medio cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en solidaridad con Teherán, dos días después de ‌que Irán fuera ⁠atacado por Israel y Estados Unidos. El ataque de Hezbolá desencadenó una nueva ​ofensiva terrestre y aérea israelí.

Con información de Reuters