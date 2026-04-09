Con lista de unidad, la Juventud Radical porteña renueva autoridades

Con la misión de movilizar a las bases y sumar jóvenes a una militancia política activa, la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires renovará autoridades este jueves. El órgano centenario replicará la mecánica concretada el mes pasado para elegir autoridades del Comité porteño: habrá lista de unidad. El evento contará con la presencia de dirigentes partidarios locales y nacionales, en lo que representa la antesala de un proceso de construcción interna de cara al turno electoral de 2027.

La cita será a las 18 en la sede del Comité porteño, en la calle Tucumán 1660. Del plenario participarán el presidente del partido capitalino, Hernán Rossi, y su secretario general, Juan Loupias, pero también dirán presente Piera Fernández, secretaria general a nivel país, y Nahuel Breglia, recientemente electo titular de la Juventud Radical Nacional.

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Como ocurre desde hace años, en CABA funciona un acuerdo de unidad radical que esta vez no será la excepción, manteniendo la lógica de alternancia en la conducción entre los dos sectores que comandan los destinos del partido en la Ciudad. Así, el plenario proclamará a Teresa Barragán, del angelicismo, como presidenta de la Juventud porteña, y a Sheila Suárez, del sector de Emiliano Yacobitti, como su secretaria general. No es un dato menor que ambas sean mujeres jóvenes y formadas en la universidad pública.

Barragán, de 23 años, estudia Derecho en la UBA y está pronta a recibirse, un atributo que se destacó en las horas previas a su designación. Se dedica a la militancia territorial en acompañamiento a organizaciones sin fines de lucro, con foco en cuestiones de género, educación y ambiente. Según describió el partido tiempo atrás, su intención es impulsar nuevas herramientas para asistir a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Suárez, por su parte, es psicóloga y actualmente ocupa la Secretaría de Género de la Juventud Radical de la Ciudad.

La intención de esta nueva etapa, ante la inminencia del calendario electoral, es convocar a los jóvenes a ejercer una militancia activa que revitalice las estructuras del partido. Este trabajo territorial tiene su correlato a nivel nacional con las recorridas de Leonel Chiarella por las provincias, quien tiene la misión de recuperar la vida política en las unidades básicas y comités del interior del país frente a la dispersión existente en el nivel de articulación nacional.

El presidente saliente de la Juventud porteña, Federico Romano, describió estos dos años como una etapa "de mucho trabajo, aprendizajes y desafíos". Según resumió en su cuenta de X, comandar el órgano partidario no fue solamente un rol institucional, sino “una experiencia profundamente política y humana”. Romano concluyó que “la Juventud Radical tiene un presente fuerte y, sobre todo, un futuro enorme porque hay militancia, ideas y un compromiso real con transformar las cosas”.