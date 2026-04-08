Una encuesta revela que crece la preocupación de los bancos centrales por las tensiones geopolíticas

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores de la Ciudad de Londres pasan por delante del Banco de Inglaterra en Londres, Reino Unido

​La preocupación de los bancos centrales por las tensiones geopolíticas se ha disparado este año y ahora se considera el principal riesgo a nivel mundial, ‌según una nueva encuesta realizada a ‌bancos centrales que gestionan más de 9,5 billones de dólares en reservas.

La encuesta, realizada por Central Banking Publications a casi 100 instituciones, se llevó a cabo entre enero y marzo. Salvo unas pocas, todas las respuestas se recibieron antes de los ataques del 28 de febrero contra Irán, pero las tensiones ya venían en aumento y habían sido precedidas por la disputa de enero entre Estados Unidos y Dinamarca ​sobre Groenlandia.

Como resultado, casi el ⁠70% de los bancos clasificaron la geopolítica como su principal riesgo. Esto sustituyó ‌a la principal preocupación del año pasado, el proteccionismo comercial de ⁠EEUU, y supuso un fuerte aumento con respecto ⁠al 35% que citó la geopolítica como principal preocupación en 2024, cuando la guerra en Gaza volvió a amenazar con desestabilizar Oriente Medio.

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Desde una perspectiva de cinco años, la encuesta ⁠reveló que la inflación y los tipos de interés seguían siendo los ​factores más importantes que se esperaba que afectaran a la ‌gestión de las reservas, y algo más ‌de la mitad de los bancos centrales los clasificaron como su principal ⁠preocupación.

Sin embargo, esta cifra está muy por debajo del 76% que citó la inflación y los tipos de interés el año pasado, y la geopolítica volvió a ser mencionada con frecuencia por casi el 30%, el doble que el año pasado.

La encuesta ​también reveló que ‌la confianza en el dólar se está poniendo a prueba. La moneda estadounidense perdió más del 12% frente a una cesta de otras divisas principales entre enero del año pasado y este año, aunque desde entonces había recuperado alrededor de un tercio de ese terreno.

Alrededor del 80% de los ⁠gestores de reservas afirmaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que el dólar sigue siendo la principal moneda refugio del mundo, aunque muchos añadieron que su dominio se cuestiona cada vez más.

Todas las respuestas de la encuesta fueron anónimas, pero se citó a un banquero central de Asia-Pacífico diciendo: "En los próximos cinco años, los gestores de reservas de divisas a nivel mundial evaluarán rigurosamente si el dólar estadounidense sigue desempeñando su papel como ‌moneda de reserva global dominante, en un contexto de creciente fragmentación mundial".

La encuesta también reveló que el 16% de los bancos centrales considera que el papel del dólar influirá en sus decisiones de gestión de reservas durante el próximo quinquenio, frente a poco más del 3% del año pasado.

La confianza en los bonos estadounidenses también se deterioró notablemente. ‌Sólo un tercio de los encuestados espera que los bonos estadounidenses superen a los de otras economías del Grupo de los Siete y China, frente a más de la mitad el ‌año pasado y más ⁠del 70% en 2024.

El oro, por su parte, sigue beneficiándose de la incertidumbre geopolítica. Casi tres cuartas partes de los bancos centrales ​indicaron que mantenían oro en sus reservas, lo que supone un ligero aumento con respecto al año pasado, mientras que casi el 40% afirmó que estaba considerando aumentar su exposición.

Con información de Reuters