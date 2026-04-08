San Lorenzo vs Recoleta por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo debutará este miércoles en la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Recoleta en Paraguay en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El Ciclón llega a este compromiso con Gustavo Álvarez como nuevo director técnico, quien consiguió su primer triunfo en el cargo el pasado viernes al derrotar a Estudiantes de La Plata por 1-0, y buscará mantener la racha positiva ante un rival que disputará su primera participación internacional en la historia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Recoleta, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Recoleta?

El partido entre San Lorenzo y Recoleta por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana se jugará este miércoles 8 de abril de 2026, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro designado para este compromiso es el chileno Cristián Garay, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

La de este año será la decimocuarta participación del Ciclón en la Copa Sudamericana. Su mejor actuación en esta competición se dio en 2002, cuando se consagró campeón al vencer a Atlético Nacional de Colombia con un global de 4-0 en la final. Pese a atravesar un momento muy delicado desde lo institucional, el conjunto de Boedo llega a este torneo con la esperanza de recuperar protagonismo a nivel continental.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tiene motivos para el optimismo tras el triunfo del último fin de semana. Después de una seguidilla de resultados negativos en este 2026, la dirigencia del club de Boedo decidió despedir al director técnico Damián Ayude y en su lugar llegó Álvarez, quien el pasado viernes consiguió su primer triunfo en el cargo al derrotar a Estudiantes de La Plata por 1 a 0.

Aunque San Lorenzo tuvo un más que aceptable 2025, el inicio del presente año fue complicado. Sin embargo, la victoria ante Estudiantes puede marcar un punto de inflexión para el Ciclón, que ahora afronta el desafío de hacer valer su jerarquía y experiencia internacional ante un rival que disputará su primer partido oficial en torneos de la Conmebol.

Del otro lado estará Recoleta, que consiguió la clasificación a la fase de grupos de este certamen luego de dar el golpe y eliminar por penales a Nacional de Paraguay en la primera ronda de clasificación, en lo que será su primera participación internacional. El conjunto "Funebrero" llega a este compromiso con confianza tras su buen rendimiento en el torneo local.

En el plano local, Recoleta marcha octavo con 19 unidades y viene de ganarle 4-2 a Sportivo San Lorenzo en la última fecha. El equipo dirigido por Jorge Rodríguez ha mostrado solidez ofensiva y buscará aprovechar la localía en el Defensores del Chaco para complicar el debut del conjunto argentino en el Grupo D.

Una curiosidad del Recoleta FC es que tiene a su presidente entre la lista de jugadores disponibles. Luis Vidal, de 52 años, pueda sumar minutos en la competición tras ser inscrito en la lista de buena fe del plantel. Según declaró el entrenador Jorge Rodríguez, esto solo ocurriría si el equipo ya estuviera clasificado a la siguiente ronda.

Formaciones probables de Recoleta y San Lorenzo

En San Lorenzo, Gustavo Álvarez comienza a definir el equipo para el debut ante Recoleta, esperando el regreso de dos futbolistas clave que serán evaluados hasta último momento: Jhohan Romaña en la defensa y Luciano Vietto en ataque. El defensor colombiano arrastra una molestia muscular que ya se había manifestado en la práctica del lunes, aunque en el cuerpo técnico mantienen el optimismo y esperan que pueda regresar al once titular. Por su parte, Vietto ya dejó atrás la sobrecarga muscular que lo marginó del partido frente a Estudiantes y volvió a viajar con el grupo.

Por ahora, y a la espera de la evolución de ambos jugadores, serían tres los cambios respecto al triunfo contra Estudiantes del último fin de semana. Ingresarían Guzmán Corujo como central, Teo Rodríguez Pagano en el carril izquierdo y Rodrigo Auzmendi en ataque, mientras que saldrían Romaña (de confirmarse que no llega), Matías De Ritis y Facundo Gulli. La gran duda pasa por Vietto: si está en condiciones de ser titular, Álvarez deberá resolver en qué lugar lo utiliza, ya sea por Nahuel Barrios o por Auzmendi para conformar un doble nueve junto a Alexis Cuello.

Por el lado de Recoleta, el entrenador Jorge Rodríguez apuntaría a repetir el mismo equipo que se impuso ante Sportivo San Lorenzo por 4 a 2 en el torneo local. El técnico confía en la formación que viene mostrando buen funcionamiento y buscará mantener la continuidad para este importante debut internacional.

Sobre la curiosidad del presidente-jugador, Rodríguez declaró: "No es la primera vez que nuestro presidente disputa un partido local. Él ya estuvo jugando en otros equipos. Es un presidente atípico, pero conoce muy bien nuestro fútbol. Es alguien positivo, está en los entrenamientos; los chicos lo respetan y lo quieren, pero solo lo hará si ya estamos clasificados". Esta peculiaridad añade un condimento especial a la participación del conjunto paraguayo en la Copa Sudamericana.

Probable formación de Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosquera; Alexander Franco, José Espínola; Wilfrido Báez, Aldo González; Kevin Parzajuk, Allan Wlk.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Guzmán Corujo (o Jhohan Romaña), Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi (o Luciano Vietto).

Recoleta vs San Lorenzo: Ficha técnica