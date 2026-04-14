Las aerolíneas piden a la UE medidas urgentes ante la escasez de combustible por la guerra en Irán

FOTO DE ARCHIVO: Un Airbus 380 de Lufthansa es repostado en el aeropuerto de Fráncfort

Las aerolíneas europeas han instado a la Unión Europea a intervenir con medidas de emergencia para hacer frente a las ‌repercusiones de la guerra en ‌Irán, entre las que se incluyen cierres generalizados del espacio aéreo y la creciente preocupación por la escasez de combustible para aviones, según un documento al que tuvo acceso Reuters.

La asociación sectorial Airlines for Europe (A4E) ha solicitado que la UE introduzca una serie de medidas de respuesta a la crisis, entre las que se incluyen la supervisión a nivel ​de la UE ⁠del suministro de combustible para aviones, la suspensión temporal del mercado ‌de carbono de la UE para la aviación y la ⁠supresión de determinados impuestos a la ⁠aviación, según se indica en el documento.

El sector de la aviación se ha visto afectado por los cierres del espacio aéreo desde que comenzó la ⁠guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 ​de febrero, y la Agencia de la Unión ‌Europea para la Seguridad Aérea ha ‌prohibido a las aerolíneas europeas operar en el espacio aéreo de ⁠varios países del golfo Pérsico, incluidos Emiratos Árabes Unidos y Qatar, hasta el 24 de abril.

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El sector también se enfrenta a una crisis de combustible de aviación tras el cierre del estrecho de Ormuz. La ​semana pasada, ‌el grupo industrial Consejo Internacional de Aeropuertos Europa (ACI, por sus siglas en inglés) advirtió de que Europa podría enfrentarse a una escasez sistémica de combustible de aviación en tres semanas.

El documento de A4E instaba a Bruselas a considerar la compra conjunta ⁠por parte de la UE de queroseno, que es un tipo de combustible para aviones.

La UE introdujo la compra conjunta de gas natural para intentar reforzar los suministros, después de que Rusia recortara drásticamente las entregas de gas a Europa en 2022. Sin embargo, el modelo no se ha aplicado hasta ahora al petróleo ni al queroseno.

A4E, entre cuyos miembros se encuentran ‌Lufthansa , Air France-KLM y easyJet , también instó a la UE a modificar su requisito legal de que los países mantengan reservas de petróleo de emergencia para 90 días, ya que actualmente este no incluye un requisito específico sobre el combustible para aviones.

El documento también solicitaba una aclaración sobre la legislación vigente, ‌incluida la confirmación de que los cierres del espacio aéreo debidos a conflictos y los efectos operativos resultantes se considerarán como una no utilización justificada ‌de las franjas horarias.

La ⁠Comisión Europea ha anunciado que propondrá un paquete de medidas el 22 de abril para intentar contrarrestar las ​repercusiones de la guerra en Irán en los mercados energéticos, pero no ha confirmado si este incluirá medidas específicas sobre el combustible de aviación.

Con información de Reuters