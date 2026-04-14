Tensión entre dos aliados de Milei: se profundiza la pelea Trump-Meloni

La relación entre Donald Trump y Giorgia Meloni, dos referentes de la derecha global cercanos a Javier Milei, entró en crisis tras un fuerte cruce público. El presidente de Estados Unidos lanzó duras críticas contra la primera ministra italiana, quien previamente lo había cuestionado por sus ataques al papa León XIV. La disputa, que mezcla religión, geopolítica y energía, expone tensiones crecientes entre aliados clave.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Donald Trump sorprendió al criticar con dureza a Giorgia Meloni, una de sus aliadas más cercanas en Europa. "Estoy sorprendido por ella. Pensé que tenía coraje, me equivoqué", lanzó el mandatario estadounidense, visiblemente molesto por la postura italiana frente a la crisis en Medio Oriente.

Trump cuestionó que Italia no esté colaborando activamente en el conflicto vinculado a Irán, especialmente en lo referido a garantizar el suministro energético y la seguridad en zonas clave como el estrecho de Ormuz. Según su visión, Europa depende de Estados Unidos, pero no está dispuesta a asumir costos. El líder republicano también aseguró que hace tiempo no habla con Meloni y sugirió un distanciamiento personal: “No hemos hablado en mucho tiempo. Es muy diferente a lo que pensaba”.

Más temprano esta semana, Giorgia Meloni había salido públicamente a criticar a Trump por sus ataques al papa León XIV, en una postura poco habitual para una dirigente que construyó una relación cercana con el estadounidense. "Considero inaceptables sus palabras hacia el Santo Padre", afirmó Meloni, en defensa del líder de la Iglesia católica tras una serie de declaraciones de Trump donde lo calificó como "débil" en política internacional. El cruce escaló rápidamente: el Papa respondió que no teme al gobierno estadounidense y reafirmó su postura contra la guerra y en favor de los migrantes. En paralelo, volvió a criticar la amenaza de un conflicto mayor con Irán.

Inmigración, energía y OTAN: los ejes del choque

Más allá del episodio con el Papa, Trump profundizó sus críticas hacia Italia y Europa en general. Afirmó que el continente "se está destruyendo desde adentro” por sus políticas migratorias y energéticas.

Según el mandatario, países como Italia pagan costos energéticos elevados pero no están dispuestos a defender los intereses estratégicos que garantizan ese suministro. También calificó a la OTAN como un “tigre de papel”, en un fuerte cuestionamiento a la supuesta falta de compromiso de los aliados europeos.