Meloni repudió a Trump por su ataque al papa León XIV: “Es inaceptable”

Meloni rechazó el ataque de Trump contra el papa León XIV.

La primer ministra italiana Giorgia Meloni repudió el ataque del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al papa León XIV. La jefa del Ejecutivo de Italia calificó de “inaceptables” los dichos del presidente estadounidense. “No me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que los líderes políticos dicen", remarcó Meloni, quien se sumó a dirigentes de todo el espectro político ‌en salir en defensa del pontífice.

La ‌declaración supuso una reprimenda pública inusual hacia Trump por parte de Meloni, quien cultivó vínculos especialmente estrechos con el republicano, lo que pone de relieve la indignación generalizada en Italia por su arremetida contra el papa León. Trump desató la polémica al calificar al Sumo Pontífice de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior". Posteriormente, publicó una imagen generada por IA en la que se representaba a sí ​mismo como una figura parecida a Jesús, lo que provocó una mayor indignación entre los cristianos.

El papa León respondió rápidamente a las críticas del mandatario de EE.UU al asegurar que "no temía" al Gobierno de Trump. Además, prometió seguir alzando la voz contra la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán y en defensa de los migrantes.

Tras el cruce entre el líder religioso y el presidente norteamericano, Meloni había emitido un comunicado inicial en apoyo a León, aunque no hizo ninguna mención específica al ataque de Trump. Por esta razón, la oposición la acusó de carecer del valor necesario para desafiar ‌directamente a Trump, lo que la llevó a ‌emitir un segundo comunicado más tarde para aclarar su postura.

"Considero inaceptables las palabras del ⁠presidente Trump hacia el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que haga un llamamiento a la paz y condene toda forma de guerra", justificó la titular del Gobierno italiano.

Meloni fue la única líder europea que asistió a la toma de posesión ​de Trump en ‌2025 y esperaba que su amistad reforzara su posición tanto en su país como en el extranjero. Sin embargo, Trump corre el riesgo de convertirse en un lastre, ya que el 66% de los italianos tiene una opinión negativa del líder estadounidense. Las encuestas indican que los vínculos de Meloni con la Casa Blanca ⁠podrían haber sido un factor determinante en su derrota el mes pasado en el referéndum sobre la reforma judicial.

Por su parte, el viceprimer ministro Matteo Salvini, quien también se ha relacionado estrechamente con Trump en el pasado, se distanció igualmente del republicano, lo que pone de relieve cómo la extrema derecha europea está tratando de alejarse de la órbita MAGA.