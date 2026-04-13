Trump: "No quiero un Papa que critica al presidente de EE.UU."

El presidente Donald Trump atacó al Sumo Pontífice, Papa León XIV, al sostener que tiene que "dejar de complacer a la izquierda radical" y, además, aseguró que es "Debil". Por otro lado, lanzó que no quiere "un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

En este sentido, hablando con periodistas tras el aterrizaje del Air Force One a las afueras de Washington procedente de Florida, Trump declaró: "No nos gusta un Papa que dice que está bien tener un arma nuclear". Además aseguró: "No soy fan del Papa León". En este punto, añadió: "No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país. Y no quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, por una aplastante mayoría, estableciendo cifras récord de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia".

Las publicaciones de Trump se produjeron después de que León denunciara durante el fin de semana el "delirio de omnipotencia" que alimenta la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, exigiendo que los líderes políticos se detengan y negocien la paz.

León presidió un servicio de oración vespertino en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego. El Papa, nacido en Estados Unidos, no mencionó explícitamente a su país ni a Trump por su nombre en su oración, pero su tono y mensaje parecían dirigidos a Trump y a los funcionarios estadounidenses que han presumido de la superioridad militar de EE. UU. y han justificado la guerra en términos religiosos.

Sobr eel final añadió: "Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el Presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano".

Europa no confía en Trump: solo un 12% lo ve como un aliado

Solo un 12% de los europeos percibe a Estados Unidos como un aliado. Lo afirmó una encuesta realizada en seis países del viejo continente, en el marco de la avanzada bélica del país que lidera Donald Trump contra Irán, las amenazas del presidente estadounidense a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de anexionarse Groenlandia.

El sitio web Político de Estados Unidos publicó un informe de un trabajo de opinión pública realizada por Cluster 17 a 6.698 encuestados de España, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania e Italia del 13 del marzo al 21 sobre si veían al país norteamericano como una amenaza, un competidor, un aliado o un aliado cercano.