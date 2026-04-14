Italia suspendió su acuerdo de defensa con Israel

En el marco del conflicto regional en Medio Oriente, la primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció la suspensión del acuerdo de defensa entre Italia e Israel, lo que marca un giro significativo en la política exterior del país europeo en medio de la creciente tensión internacional. La medida afecta un pacto clave que contemplaba cooperación militar, intercambio de equipamiento e investigación tecnológica conjunta entre ambos países.

La guerra en Irán, que estalló el 28 de febrero tras la intervención militar conjunta entre Israel y Estados Unidos, generó un revuelo internacional en Europa con posicionamientos distintos pese a la presión de Donald Trump en que sumen a apoyarlo. Italia fue uno de los primeros países en marcar distancia con el magnate republicano, al asegurar que ésta guerra "no es de los italianos". Trump buscó por distintos medios disuadir a sus aliados regionales sin éxito.

El anuncio de hoy se produjo durante un evento en Verona, donde Meloni confirmó que su gobierno decidió frenar la renovación automática del convenio "en consideración de la situación actual". La declaración llega en un contexto de creciente presión internacional por el conflicto en Medio Oriente y sus derivaciones geopolíticas, que ya impactan en múltiples regiones del mundo.

La decisión también se inscribe en una serie de movimientos diplomáticos que buscan recalibrar las relaciones con Israel, al tiempo que distintos países europeos intentan posicionarse frente a una crisis que combina factores militares, humanitarios y energéticos. En este escenario, Italia optó por suspender temporalmente un acuerdo vigente desde hace casi dos décadas.

El convenio bilateral, que había entrado en vigor alrededor de 2005 y se renovaba automáticamente cada cinco años, abarcaba múltiples áreas de cooperación en defensa. Entre ellas estaban el intercambio de tecnología militar, la colaboración en investigación estratégica y la adquisición de equipamiento, aspectos considerados clave para ambas naciones en materia de seguridad.

Según informó la agencia ANSA, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ya comunicó la decisión a su par israelí, Israel Katz. Este gesto formaliza una medida que, si bien no implica una ruptura total de relaciones, sí representa un enfriamiento en un área sensible de cooperación bilateral. "Ser aliados no significa aceptarlo todo en silencio", señaló Crosetto al defender la postura de Roma. Desde el Parlamento también hubo muestras de apoyo en defensa de la soberanía italiana.

En paralelo, Meloni hizo un llamado a la comunidad internacional para "redoblar los esfuerzos diplomáticos" orientados a "reactivar las negociaciones de paz". En sus declaraciones, subrayó la necesidad de estabilizar la situación en la región y garantizar la reanudación de suministros esenciales, en particular los energéticos, que ya afecta a otros países asiáticos como India.

El trasfondo de la decisión italiana está vinculado al agravamiento del conflicto en Medio Oriente, donde la escalada bélica ya generó consecuencias que trascienden lo militar. El impacto en rutas estratégicas, como el estrecho de Ormuz, y la volatilidad en los mercados energéticos obligaron a distintos gobiernos a revisar sus alianzas y prioridades.

La reacción de Trump al gesto de Meloni: "Pensé que tenía coraje"

El presidente Trump criticó con dureza a Meloni, una de sus aliadas más cercanas en Europa. "Estoy sorprendido por ella. Pensé que tenía coraje, me equivoqué", lanzó el mandatario estadounidense, visiblemente enojado por la postura italiana frente a la crisis en Medio Oriente.

Trump cuestionó que Italia no esté colaborando activamente en el conflicto contra Irán, especialmente en lo referido a garantizar el suministro energético y la seguridad en zonas clave como el estrecho de Ormuz. Según su mirada, Europa depende de Estados Unidos, pero no está dispuesta a asumir costos. El líder republicano también afirmó que hace tiempo no habla con Meloni y sugirió un distanciamiento personal: "No hemos hablado en mucho tiempo. Es muy diferente a lo que pensaba".