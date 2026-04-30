Musk dice que no leyó la "letra pequeña" sobre la conversión de OpenAI en una empresa

El juicio por la demanda de Elon Musk contra OpenAI por su conversión en una empresa con fines de lucro se celebra en un tribunal federal de Oakland

Elon Musk se enzarzó el jueves en una disputa con el abogado de Sam Altman sobre cuándo tomó la decisión de demandar ‌a OpenAI y sobre si ‌estaba al corriente de las conversaciones para convertirla en una empresa con fines de lucro, durante su interrogatorio en un juicio por una demanda que podría determinar el futuro del creador de ChatGPT.

La persona más rica del mundo acusa a OpenAI, a su fundador y presidente ejecutivo Sam Altman y a su presidente Greg Brockman de sacarle 38 millones de dólares en donaciones y ayuda personal con la promesa ​de crear una organización ⁠sin ánimo de lucro, que priorizara el desarrollo seguro de la IA, antes ‌de que dieran un giro para crear una entidad con el ⁠fin de enriquecerse.

William Savitt, abogado de OpenAI, Altman ⁠y Brockman, presionó a Musk para que aclarara si había leído la hoja de términos que Altman le reenvió el 31 de agosto de 2017, relativa al cambio ⁠de OpenAI de una organización sin ánimo de lucro a una que ​persigue ganancias, pero que es supervisada por una organización sin ‌ánimo de lucro.

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"Mi testimonio es que no ‌leí la letra pequeña, solo el titular", dijo Musk, vestido con un ⁠traje oscuro, corbata lisa oscura y camisa blanca.

OpenAI ha sostenido que Musk, presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, está impulsado por una obsesión por controlar OpenAI y está resentido por el éxito de la empresa tras haber abandonado su directorio en 2018.

OpenAI ​dice además que ‌Musk no dio prioridad a las cuestiones de seguridad mientras estuvo en la empresa, y que está tratando de reforzar su propia empresa de inteligencia artificial, la unidad xAI de SpaceX, que va a la zaga de OpenAI en cuanto a la adopción entre los usuarios.

OpenAI ha impulsado ⁠el uso generalizado de la IA con su chatbot ChatGPT y ha recaudado miles de millones de dólares de inversionistas para ampliar su potencia informática, en sus preparativos para una posible salida a bolsa valorada en un billón de dólares.

Musk quiere cambios fundamentales en la gobernanza de la empresa, así como una indemnización de 150.000 millones de dólares.

En algunos momentos, Musk expresó su frustración con el interrogatorio de Savitt. "Va a tener pocas respuestas ‌completas, si me interrumpe constantemente", se quejó.

Se le preguntó a Musk por qué no demandó a OpenAI antes, así como por qué no se dio cuenta de que se iba a convertir en una entidad con ánimo de lucro.

Savitt mencionó repetidamente los correos electrónicos enviados a Musk por otros fundadores de OpenAI en los que se discute la posibilidad ‌de convertir la tecnología de OpenAI en código cerrado en algún momento o de obtener beneficios económicos de ella.

"Sam Altman y otros me aseguraron que OpenAI seguiría siendo una organización ‌sin ánimo de lucro", ⁠dijo Musk.

El juicio comenzó el lunes y se espera que dure varias semanas. Se prevé que los siguientes testigos después de Musk ​sean su principal colaborador, Jared Birchall, Brockman y el experto en seguridad de la IA Stuart Russell.

(Reportaje de Deepa Seetharaman, Greg Bensinger y Kenrick Cai en Oakland, California; Redacción de Luc Cohen y Nia Williams; Edición en español de Javier López de Lérida)