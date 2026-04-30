Santa Cruz: docentes paran 72 horas y advierten por una posible huelga general por los recortes de Vidal

El conflicto docente en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo de tensión tras el inicio de un paro de 72 horas impulsado por la ADOSAC, en medio de fuertes críticas a la gestión del gobernador Claudio Vidal. Desde el sindicato advirtieron que la situación salarial y laboral atraviesa un punto crítico y no descartaron la convocatoria a una huelga general.

El secretario general de ADOSAC filial Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, cuestionó duramente al Gobierno provincial y aseguró que “es un gobierno a la deriva que lo único que tiene para plantear es ajuste”. En declaraciones a Tiempo FM, sostuvo que la problemática excede al sector educativo y afecta al conjunto de los trabajadores de la provincia.

La medida de fuerza fue definida luego de que el Consejo Provincial de Educación no convocara a una reunión de subcomisión laboral para tratar temas vinculados a la estabilidad de los docentes. Según explicó Valentín, existe una preocupación concreta por la continuidad laboral de cientos de trabajadores. “Al 30 de abril pueden ser muchos los compañeros que se queden sin trabajo o pierdan parte de su fuente laboral”, advirtió.

El dirigente también cuestionó la falta de convocatoria a paritarias para discutir la recomposición salarial en un contexto de inflación sostenida. “Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y no hay respuestas concretas”, señaló, al tiempo que denunció que las autoridades educativas “hablan de números pero no reflejan la realidad que viven los trabajadores”.

En ese sentido, ejemplificó con casos concretos de docentes que podrían perder su empleo o enfrentar dificultades para sostener tratamientos médicos y el sustento de sus familias. “El ajuste termina impactando directamente en la vida cotidiana de la gente”, afirmó.

Las críticas se extendieron al conjunto de la gestión provincial. Valentín sostuvo que el Gobierno “no puede ofrecer seguridad laboral, ni salarios que permitan llegar a fin de mes, ni condiciones dignas en salud y educación”. Para el dirigente, el rumbo actual responde a una política de ajuste que afecta a los sectores más vulnerables.

Finalmente, ADOSAC anunció que trabaja en la elaboración de un proyecto para presentar en la Legislatura provincial, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral docente. Para ello, el sindicato deberá reunir entre 28.000 y 30.000 firmas del padrón electoral.

Crece la tensión con el Gobierno

Durante la semana pasada, se iniciaron acciones en reclamo de la apertura de paritarias, en la regularización del pago de viáticos con recomposición salarial urgente y el fin de la criminalización de la protesta.

Junto a ATE, ADOSAC, SOEM y Judiciales, el Sindicato del Personal de Vialidad Provincial de Santa Cruz participa del Frente Sindical quien convocó a la movilización para la apertura de paritarias. En asamblea, se resolvió concretar una medida de fuerza de 48 horas los días miércoles 22 y jueves 23 de abril. En ese marco, los distintos gremios convocaron a un cacerolazo para el jueves 23 a las 20 horas, que se replicará en todo el territorio santacruceño como expresión unificada del reclamo.

En diálogo con El Destape, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, Jacqueline Borquez, aseguró que los trabajadores perciben salarios de pobreza: “El salario de un empleado público va desde los 690 mil a un millón de pesos. Ni hablar de los municipales del interior, que cobran entre 400 mil y 500 mil pesos”. Y agregó: “Con una canasta básica que ronda los 2 millones de pesos, es insostenible para los trabajadores vivir”.

Consultada sobre si los gremios mantienen diálogo con el Gobierno provincial, la dirigente indicó que la última reunión con autoridades fue hace dos meses y que desde entonces no hubo nuevos contactos. Con fuertes críticas al gobernador, Borquez sostuvo sobre Vidal: "Se olvida que era sindicalista, no piensa para nada como los trabajadores; más bien está alineado con el gobierno de Javier Milei. Manda la policía a las marchas y nos reprime; ya no recuerda de dónde vino”.