Kicillof, contra Adorni: "Si no responde, debe tomar una decisión"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió este miércoles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que responda por las sospechas de enriquecimiento ilícito en su contra y le exigió que "si no puede hacerlo, tendrá que tomar decisiones".

"Han montado un espectáculo. Lo que tiene que hacer es dar las respuestas que corresponden. Estaba trabajando, veía los títulos. No responde, no dice. Tiene que responder. Si no puede hacerlo, tendrá que tomar las determinaciones que corresponden", dijo el gobernador al finalizar un evento en la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Para el mandatario provincial, el contraste entre la postura del Gobierno Nacional y el de la Provincia "es muy grande" ya que en su distrito "defienden a las pibas y pibas todos los días". "Acá cada intendente no puede irse a no sé dónde sino que tiene que estar en su puesto de trabajo cuando las necesidades crecen", arremetió en diálogo con C5N, en alusión a los viajes al exterior del jefe de Gabinete.

Y agregó: "No la quieren ver o no les importa, pero tiene que responder".

Kicillof se reunió esta mañana con más de 50 intendentes bonaerenses en la sede de la FAM, luego que los jefes distritales le presenten una nota formal a la ministra de Capital Humano en reclamo de fondos correspondientes al Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria), que alimenta más de 2 millones y medio de niños y adolescentes.

"El Gobierno Nacional cree que todo va bárbaro. El otro día Milei diciendo que es el mejor gobierno de la historia de la humanidad. ¿Por qué no va a una escuela, a un barrio? ¿Por qué no camina la provincia de Buenos Aires?", lanzó el gobernador.

En esa línea, el mandatario agregó que mantuvo conversaciones con intendentes de "todos los partidos políticos", quienes advirtieron por "realidades que no veíamos hace muchísimo tiempo" en lo que respecta a dificultades en las familias para afrontar la alimentación, trabajo, alquileres, combustibles y medicamentos. "Es producto de esta política económica y tiene responsabilidad Milei", remarcó.

Y añadió: "Lo único que falta es que diga que esto es problema de otro. Lo generó Milei y tiene que dar la cara. Lo que estamos diciendo es que se haga cargo el Gobierno nacional”.

La protesta de los intendentes

Los jefes comunales volvieron a manifestarse frente al Ministerio de Capital Humano, en medio de la crisis económica que afecta a los municipios. En concreto, los intendentes reclamaron la falta de fondos para el Programa MESA .

Según la nota presentada, el financiamiento nacional durante 2024 alcanzó los $70.500.000.000, cifra inferior a los $104.939.000.000. En 2025, se solicitaron $130.939.000.000, y Nación aportó $77.523.380.480. De 2024 a 2025 el aporte de Nación a la Provincia "aumentó solo en un 10%, mientras que la inflación interanual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC fue de 55,9%".

Para 2026, y considerando la evolución de los precios, "el requerimiento estimado asciende a $177.000.000.000"; sin embargo, la propuesta vigente contempla un monto de "$80.883.953.100, lo que representa un incremento nominal del 4%, muy por debajo de la dinámica inflacionaria observada", indicaron.

En contraste, la Provincia de Buenos Aires dispuso para el mismo período una suba del 30% en la inversión destinada al SAE, sosteniendo y fortaleciendo el sistema alimentario en un contexto de creciente demanda. "Esta diferencia en la evolución de los recursos evidencia la necesidad de revisar el esfuerzo relativo entre jurisdicciones, a fin de garantizar un esquema de financiamiento equitativo y sostenible", alegaron.