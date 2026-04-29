Bomba hidratante para el pelo: cómo hacer una mascarilla casera para un cabello sedoso y sano.

Hay una mascarilla para el pelo que funciona como una bomba hidratante y que es muy fácil de preparar en casa. No es necesario que vayas a la peluquería y gastes de más en un baño de crema caro.

Con los ingredientes correctos, podés preparar vos misma en casa tu propia mascarilla. Es ideal si tenés el cabello reseco por tintura o decoloraciones, o bien querés recuperar su textura y devolverle suavidad.

Este truco de belleza fue compartido por Jaife Olba, creadora de contenido beauty, quien comparte sus mejores tips en sus redes sociales. "Esta mascarilla te ayudará a hidratar y darle brillo a tu cabello además que te ayudará con el frizz", asegura.

"Es fácil y rápida de hacer y lo mejor es que no necesitas muchos ingredientes", añade la creadora del video. Con tan solo agua, maicena y un poquito de aceite para el cabello ya la podés preparar.

Cómo hacer una mascarilla casera para el pelo

Ingredientes

1 taza de agua.

3 cucharillas de maicena.

2 cucharillas de aceite de argán (o cualquier tipo de aceite similar, como de ricino o algún aceite comprado para el cabello).

Preparación