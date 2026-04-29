Hay una mascarilla para el pelo que funciona como una bomba hidratante y que es muy fácil de preparar en casa. No es necesario que vayas a la peluquería y gastes de más en un baño de crema caro.
Con los ingredientes correctos, podés preparar vos misma en casa tu propia mascarilla. Es ideal si tenés el cabello reseco por tintura o decoloraciones, o bien querés recuperar su textura y devolverle suavidad.
Este truco de belleza fue compartido por Jaife Olba, creadora de contenido beauty, quien comparte sus mejores tips en sus redes sociales. "Esta mascarilla te ayudará a hidratar y darle brillo a tu cabello además que te ayudará con el frizz", asegura.
"Es fácil y rápida de hacer y lo mejor es que no necesitas muchos ingredientes", añade la creadora del video. Con tan solo agua, maicena y un poquito de aceite para el cabello ya la podés preparar.
Cómo hacer una mascarilla casera para el pelo
Ingredientes
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1 taza de agua.
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3 cucharillas de maicena.
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2 cucharillas de aceite de argán (o cualquier tipo de aceite similar, como de ricino o algún aceite comprado para el cabello).
Preparación
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Llenar una olla con una taza de agua.
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Agregar tres cucharadas de maicena y mezclar hasta que se disuelva todo muy bien.
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Encendé la cocina a fuego medio. Batir la mezcla durante mucho tiempo para evitar grumos.
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Pasar a un recipiente o taza hasta que se enfríe.
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Por último, agregá las dos cucharaditas de aceite de argán. Mezclar muy bien. Recordá que es importante que la mezcla esté fría.
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Dividí tu cabello a la mitad y empezá a colocar la mascarilla en todo el pelo, sin tocar la raíz. Podés hacerla una vez por semana. Retirá con abundante agua.
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Por último, lavá tu pelo como de costumbre con shampoo y acondicionador. Dejalo actuar durante 1 o 2 horas.
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¡Listo!