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EEUU impone sanciones a 35 personas y entidades por ayudar a Irán a eludir las sanciones

28 de abril, 2026 | 16.38

El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes que impondrá ‌sanciones a 35 ‌entidades y personas por su participación en la estructura bancaria paralela de Irán, a las que acusó de facilitar el movimiento de decenas de miles de millones de dólares vinculados a la evasión ​de sanciones ⁠y al apoyo de Irán al ‌terrorismo.

La Oficina de Control de Activos ⁠Extranjeros del Departamento del ⁠Tesoro también advirtió que cualquier empresa que realice pagos de "peaje" al Gobierno iraní o ⁠al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria ​Islámica (CGRI) por el paso por ‌el estrecho de Ormuz ‌se enfrentará a sanciones significativas.

El Departamento ⁠del Tesoro dijo que las sanciones anunciadas el martes estaban dirigidas a redes que permitían a las fuerzas armadas ​de Irán, ‌incluido el CGRI, acceder al sistema financiero internacional para recibir pagos por ventas ilícitas de petróleo, adquirir componentes sensibles para misiles y otros ⁠sistemas de armas, y transferir dinero a los aliados de Irán.

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"El sistema bancario paralelo de Irán sirve como un salvavidas financiero fundamental para sus fuerzas armadas, permitiendo actividades que perturban el comercio mundial y alimentan ‌la violencia en todo Oriente Medio", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

"Los fondos ilícitos canalizados a través de esta red financian las operaciones terroristas en ‌curso del régimen, lo que supone una amenaza directa para el personal estadounidense, los ‌aliados regionales ⁠y la economía mundial", señaló, y añadió que cualquier institución que ​facilite o colabore con estas redes se exponía a "graves consecuencias".

(Reportaje de Andrea Shalal; edición en español de Javier López de Lérida)

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