EEUU impone sanciones a 35 personas y entidades por ayudar a Irán a eludir las sanciones

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una valla publicitaria con la imagen del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en un edificio de Teherán

El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes que impondrá ‌sanciones a 35 ‌entidades y personas por su participación en la estructura bancaria paralela de Irán, a las que acusó de facilitar el movimiento de decenas de miles de millones de dólares vinculados a la evasión ​de sanciones ⁠y al apoyo de Irán al ‌terrorismo.

La Oficina de Control de Activos ⁠Extranjeros del Departamento del ⁠Tesoro también advirtió que cualquier empresa que realice pagos de "peaje" al Gobierno iraní o ⁠al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria ​Islámica (CGRI) por el paso por ‌el estrecho de Ormuz ‌se enfrentará a sanciones significativas.

El Departamento ⁠del Tesoro dijo que las sanciones anunciadas el martes estaban dirigidas a redes que permitían a las fuerzas armadas ​de Irán, ‌incluido el CGRI, acceder al sistema financiero internacional para recibir pagos por ventas ilícitas de petróleo, adquirir componentes sensibles para misiles y otros ⁠sistemas de armas, y transferir dinero a los aliados de Irán.

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"El sistema bancario paralelo de Irán sirve como un salvavidas financiero fundamental para sus fuerzas armadas, permitiendo actividades que perturban el comercio mundial y alimentan ‌la violencia en todo Oriente Medio", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

"Los fondos ilícitos canalizados a través de esta red financian las operaciones terroristas en ‌curso del régimen, lo que supone una amenaza directa para el personal estadounidense, los ‌aliados regionales ⁠y la economía mundial", señaló, y añadió que cualquier institución que ​facilite o colabore con estas redes se exponía a "graves consecuencias".

(Reportaje de Andrea Shalal; edición en español de Javier López de Lérida)