5 divertidos juegos gratis de gatos en Poki

La categoría de gatos es una de las más populares de la plataforma Poki, con juegos para todas las edades y estilos: los hay relajantes, desafiantes, creativos y completamente absurdos. Para acceder a todos, basta con entrar a poki.com/es/gatos desde cualquier navegador.

1. Cat Simulator

El juego ideal para los que siempre quisieron saber qué se siente ser un gato travieso. El jugador controla a un gatito que explora habitaciones acogedoras e interactúa con todo lo que encuentra: salta sobre muebles, derriba objetos, recoge estrellas y desbloquea nuevas habitaciones a medida que avanza. La premisa es simple y adictiva: causar el mayor caos posible mientras explorás el entorno. Funciona muy bien en celular con controles táctiles.

2. Cats Drop

Una versión gatuna del popular juego de la sandía, con puzzles y mucha ternura. Los gatos de distintos colores y tamaños caen desde arriba y el jugador debe acomodarlos dentro de una taza medidora. Cuando dos gatos idénticos se tocan, se fusionan en uno más grande. El objetivo es crear el gato más grande posible antes de que la taza se llene. Fácil de aprender, difícil de dominar, y perfectamente adaptado para jugar con un solo dedo en el celular.

3. Longcat

Un puzzle de lógica inspirado en el clásico juego de la serpiente, protagonizado por un gato que no para de crecer. La tarea es guiar el cuerpo del gato para que llene todo el espacio disponible en cada nivel, sin que la cola alcance a la cabeza. El desafío está en pensar varios movimientos por adelantado, ya que el gato sigue creciendo con cada paso. Tiene decenas de niveles con dificultad progresiva y es ideal para los que disfrutan de los juegos de razonamiento.

4. Puffy Cat

Un puzzle de física donde el objetivo es ayudar a un gato adorable a recolectar globos. Cada nivel tiene plataformas que el jugador puede eliminar con un clic o toque, dejando que la física haga el resto. El gato rebota, rueda y se desliza hasta juntar todos los globos. Las animaciones son satisfactorias y el diseño visual invita a jugadores de todas las edades. Tiene múltiples episodios con nuevos niveles y mecánicas que se van sumando.

5. Kitty Cats

El más relajante de la lista: un simulador de mascotas donde el único objetivo es mimar a tu gato. El jugador elige entre seis gatos diferentes, los alimenta, los viste con distintos atuendos, sombreros y collares, y juega con ellos usando juguetes como ovillos de lana, ratones y cajas de cartón. Tiene entornos de cocina, salón y vestidor, y permite sacar fotos de tu mascota virtual. Perfecto para los más chicos o para quienes buscan un rato de entretenimiento sin presión.