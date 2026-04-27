La Banda Sinfónica de la Ciudad festeja el Día Internacional del Jazz esta semana con un concierto completamente gratis en el Teatro San Martín. Se trata de "Ecos del swing" un programa pensado para celebrar la música.

Cuándo es el concierto gratuito de la Banda Sinfónica de la Ciudad

La Sinfónica de Ciudad de Buenos Aires se presentará el próximo jueves 30 de abril a las 13 hs en el hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) con un concierto dedicado al jazz clásico. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad del teatro.

Dirigida por Nicolás Kapustiansky, los músicos tocarán piezas representativas del siglo XX con arreglos. El programa recorrerá diferentes estilos del género, desde obras del cine y la comedia musical hasta el jazz orquestal y la bossa nova.

En detalle, entre los grandes clásicos asociados se encuentran:

Charles Chaplin Selections Marcel Peeters

Porgy and Bess medley George Gershwin (arreglos de Bob Lowden)

Glenn Miller Medley Naohiro Iwai

Fly me to the moon de Takashi Hoshide

The girls of Jobim Manfred Schneider

Strike Up the Band George Gershwin

La Banda Sinfónica de Buenos Aires como espacio para fomentar la música

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires fue creada por iniciativa del maestro italiano Antonio Malvagni con el objetivo de tener una agrupación musical permanente y establecida que fomente la identidad musical. Se presentó oficialmente en el Teatro Colón el 14 de mayo de 1910 para celebrar el Centenario de la Revolución de Mayo.

La Sinfónica ha sido dirigida por destacadas figuras de la música y actualmente la lideran los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky. Este último será quien dirija el concierto gratuito. Kapustiasky obtuvo su máster en Dirección Orquestal en la Universidad Estatal de Illinois (EE.UU.) y la Licenciatura en Dirección Orquestal en la Universidad Católica Argentina.