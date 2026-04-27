Así sería el estadio de Olimpo techado, según la Inteligencia Artificial

La casa del Club Olimpo de Bahía Blanca representa el escenario más emblemático del sur bonaerense. Desde su apertura en 1922, el Estadio Roberto Natalio Carminatti atravesó transformaciones estructurales para adaptarse a las exigencias del profesionalismo y la Primera División. Más de un siglo después, la IA Gemini revela cómo sería techado según la Inteligencia Artificial.

Ubicado en la manzana comprendida por las calles Colón, Ángel Brunel, Chile y Donado, se consolidó como el hogar definitivo del "Aurinegro" en Bahía Blanca. El primer encuentro disputado en sus instalaciones fue un amistoso frente a Estudiantes de la misma ciudad, marcando el inicio de su historia institucional.

A lo largo de las décadas, la fisonomía del recinto mutó significativamente. Las antiguas estructuras de madera originales fueron reemplazadas por gradas de cemento. Sin embargo, la renovación más profunda se ejecutó tras el histórico ascenso a la máxima categoría en 2002. Durante ese período, el club realizó la ampliación de las tribunas y la modernización integral del sistema de iluminación para cumplir con los estándares de transmisión televisiva.

Actualmente, el Carminatti cuenta con una capacidad aproximada de 15.000 espectadores. Las mejoras de los últimos años incluyeron la refuncionalización de las cabinas de prensa, la zona de vestuarios y el mantenimiento del campo de juego con sistemas de riego automatizado. Estas obras garantizan que el estadio se mantenga como un recinto de nivel profesional apto para las competencias nacionales de alta exigencia.

Así sería el estadio de Olimpo de Bahía Blanca techado, según la Inteligencia Artificial

Descripción de la obra

La propuesta se basa en un diseño de arquitectura envolvente. Los puntos clave incluyen:

Cubierta metálica autoportante: Se instalaría una estructura de acero con paneles de aluminio y secciones de policarbonato translúcido en los bordes internos para permitir el paso de luz natural al césped.

Se instalaría una estructura de acero con paneles de aluminio y secciones de policarbonato translúcido en los bordes internos para permitir el paso de luz natural al césped. Nueva fachada externa: El estadio dejaría de tener tribunas abiertas para estar rodeado por una "piel" arquitectónica que unifica estéticamente el recinto y protege los pasillos de circulación.

El estadio dejaría de tener tribunas abiertas para estar rodeado por una "piel" arquitectónica que unifica estéticamente el recinto y protege los pasillos de circulación. Sistema de iluminación LED integrado: Las torres de iluminación actuales serían removidas para integrar focos de última generación directamente en el borde interno del techo, eliminando sombras en el campo.

Las torres de iluminación actuales serían removidas para integrar focos de última generación directamente en el borde interno del techo, eliminando sombras en el campo. Refuerzo de cimientos: Debido al peso de la nueva estructura, se realizarían micro-piloteados en el perímetro del estadio para sostener los arcos de acero.

Así sería el estadio de Olimpo de Bahía Blanca techado, según la IA Gemini.

Presupuesto estimado

Teniendo en cuenta los costos internacionales de construcción deportiva y la logística en Argentina, el presupuesto se dividiría de la siguiente manera:

Estructura de acero y cubierta: USD $12.000.000

USD $12.000.000 Refuerzo estructural y cimientos: USD $4.500.000

USD $4.500.000 Fachada externa y modernización de accesos: USD $3.500.000

USD $3.500.000 Iluminación y sistemas de drenaje de techo: USD $2.000.000

USD $2.000.000 Total estimado: USD $22.000.000

Así sería el estadio de Olimpo de Bahía Blanca techado, según la IA Gemini.

Duración de los trabajos

Se estima un plazo total de 18 a 24 meses.

Fase 1 (6 meses): Fabricación de las piezas de acero (fuera del sitio) y refuerzo de bases.

Fabricación de las piezas de acero (fuera del sitio) y refuerzo de bases. Fase 2 (12-18 meses): Montaje de la estructura. Durante gran parte de este tiempo, el equipo podría seguir utilizando el campo de juego, aunque con restricciones de público en los sectores donde se realicen los izajes de materiales pesados.

Impacto en la capacidad

Contario a lo que podría pensarse, esta obra permitiría aumentar la capacidad actual (aproximadamente 15.000 espectadores) por las siguientes razones: