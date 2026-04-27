El docudrama británico que arrasa en HBO: ideal para los cinéfilos

HBO Max tiene un docudrama que arrasa en reproducciones.

HBO Max tiene entre sus productos más vistos a un docudrama de ciencia ficción dirigido por Asif Kapadia. Se trata de 2073, película que propone una visión alarmante sobre el devenir de la civilización y toma como referencia directa el cortometraje La Jetée, de Chris Marker.

Este filme estructura una narrativa que entrelaza la ficción con la denuncia social. A través de este formato, el largometraje aborda problemáticas críticas como el colapso ambiental, el ascenso del fascismo corporativo y la debilitación de las libertades democráticas a escala global.

La producción tuvo su presentación oficial fuera de competencia durante el 81° Festival Internacional de Cine de Venecia, el 3 de septiembre de 2024. Su propuesta estética y discursiva utiliza el futuro como un espejo para advertir sobre las consecuencias de las fuerzas políticas y económicas que operan en la actualidad sin restricciones.

La trama se sitúa en una devastada Nueva San Francisco, donde una sobreviviente reflexiona sobre la desintegración del mundo conocido. El relato conecta la lucha individual de la protagonista con imágenes de archivo reales, estableciendo un vínculo explícito entre el presente y un mañana marcado por el autoritarismo y la vigilancia tecnológica extrema.

Esta combinación de elementos documentales y ficticios busca generar una advertencia directa sobre el rumbo irreversible que podrían tomar las crisis contemporáneas.

2073.

La trayectoria de 2073 por festivales de cine

Tras su paso por Italia, el docudrama mantuvo un intenso recorrido por los principales certámenes europeos del año. En octubre de 2024, la obra participó en dos eventos de gran relevancia. Primero, compitió en la sección Oficial Fantàstic del Festival de Cine de Sitges. Pocos días después, se presentó en el Festival de Cine de Londres (BFI) como parte de la categoría dedicada al debate social y político.

Finalmente, la distribuidora Neon coordinó el lanzamiento comercial de la película en el Reino Unido, el cual se concretó el 27 de diciembre de 2024. Este estreno cerró el año consolidando al filme de Asif Kapadia como una de las propuestas más discutidas dentro del género de la ciencia ficción documental.

Elenco completo de 2073