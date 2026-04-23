Euphoria, temporada 3: a qué hora y cuándo se estrenan los capítulos de la tercera entrega

La tercera temporada de Euphoria, disponible en HBO Max, retoma la historia de Rue y su entorno, con un salto temporal que lleva a los personajes fuera del colegio y los enfrenta a una adultez mucho más cruda. La serie mantiene su estilo visual impactante y su narrativa intensa, pero ahora se centra en las consecuencias reales de las decisiones pasadas: adicciones, vínculos rotos y nuevas formas de supervivencia en un mundo más hostil.
Fechas de estreno de cada episodio
- Episodio 1: 12 de abril de 2026
- Episodio 2: 19 de abril de 2026
- Episodio 3: 26 de abril de 2026
- Episodio 4: 3 de mayo de 2026
- Episodio 5: 10 de mayo de 2026
- Episodio 6: 17 de mayo de 2026
- Episodio 7: 24 de mayo de 2026
- Episodio 8 (final): 31 de mayo de 2026
En Argentina, los episodios se estrenan todos los domingos por la noche. El horario oficial es a las 22:00 horas, alineado con el lanzamiento original de las 21:00 en la costa este de Estados Unidos. Esto significa que cada capítulo se puede ver en el mismo momento en que se estrena globalmente, sin retrasos para la región.
Más intensidad: la tercera temporada de "Euphoria"
Esta nueva entrega propone un cambio fuerte en el tono. Ya no se trata solo del caos adolescente: la historia avanza varios años y muestra a Rue lidiando con un entorno mucho más peligroso, vinculado al crimen y a decisiones que tienen consecuencias irreversibles. A su alrededor, personajes como Jules, Nate, Cassie, Maddy y Lexi también atraviesan transformaciones profundas, con conflictos que ahora pasan por el trabajo, la identidad y relaciones mucho más complejas.
El foco está puesto en cómo cada uno intenta reconstruirse, o destruirse, en esta nueva etapa. La serie se vuelve más oscura, más adulta y también más reflexiva, explorando hasta qué punto es posible cambiar cuando el pasado sigue pesando.
Entre las novedades más comentadas aparece la incorporación de la cantante Rosalía, que debuta como actriz con un personaje ligado al submundo que rodea a Rue, sumando una energía distinta a la trama. También se suma el exjugador de fútbol americano Marshawn Lynch, ampliando el universo con figuras maduras, peligrosas y con experiencias de vida alejadas del eje adolescente original.
Con estos nuevos nombres y un enfoque más ambicioso, Euphoria busca cerrar su historia con una temporada que promete ser la más intensa y definitiva de todas.