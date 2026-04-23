Euphoria, temporada 3: a qué hora y cuándo se estrenan los capítulos de la tercera entrega

"Euphoria" llega a su tercera temporada. (Crédito de foto: HBO Max)

La tercera temporada de Euphoria, disponible en HBO Max, retoma la historia de Rue y su entorno, con un salto temporal que lleva a los personajes fuera del colegio y los enfrenta a una adultez mucho más cruda. La serie mantiene su estilo visual impactante y su narrativa intensa, pero ahora se centra en las consecuencias reales de las decisiones pasadas: adicciones, vínculos rotos y nuevas formas de supervivencia en un mundo más hostil.

Fechas de estreno de cada episodio

Episodio 1: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 Episodio 2: 19 de abril de 2026

19 de abril de 2026 Episodio 3: 26 de abril de 2026

26 de abril de 2026 Episodio 4: 3 de mayo de 2026

3 de mayo de 2026 Episodio 5: 10 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026 Episodio 6: 17 de mayo de 2026

17 de mayo de 2026 Episodio 7: 24 de mayo de 2026

24 de mayo de 2026 Episodio 8 (final): 31 de mayo de 2026

En Argentina, los episodios se estrenan todos los domingos por la noche. El horario oficial es a las 22:00 horas, alineado con el lanzamiento original de las 21:00 en la costa este de Estados Unidos. Esto significa que cada capítulo se puede ver en el mismo momento en que se estrena globalmente, sin retrasos para la región.

Más intensidad: la tercera temporada de "Euphoria"

Esta nueva entrega propone un cambio fuerte en el tono. Ya no se trata solo del caos adolescente: la historia avanza varios años y muestra a Rue lidiando con un entorno mucho más peligroso, vinculado al crimen y a decisiones que tienen consecuencias irreversibles. A su alrededor, personajes como Jules, Nate, Cassie, Maddy y Lexi también atraviesan transformaciones profundas, con conflictos que ahora pasan por el trabajo, la identidad y relaciones mucho más complejas.

El foco está puesto en cómo cada uno intenta reconstruirse, o destruirse, en esta nueva etapa. La serie se vuelve más oscura, más adulta y también más reflexiva, explorando hasta qué punto es posible cambiar cuando el pasado sigue pesando.

"Euphoria" vuelve con nuevos episodios. (Crédito de foto: HBO Max)

Entre las novedades más comentadas aparece la incorporación de la cantante Rosalía, que debuta como actriz con un personaje ligado al submundo que rodea a Rue, sumando una energía distinta a la trama. También se suma el exjugador de fútbol americano Marshawn Lynch, ampliando el universo con figuras maduras, peligrosas y con experiencias de vida alejadas del eje adolescente original.

Con estos nuevos nombres y un enfoque más ambicioso, Euphoria busca cerrar su historia con una temporada que promete ser la más intensa y definitiva de todas.