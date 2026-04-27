Sin obras ni empleo: UOCRA denunció que trabajadores de una obra de Chaco fueron suspendidos sin goce de sueldo

La actividad económica se derrumbó 2,6% en febrero respecto a los niveles de enero y el sector de la construcción atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre, marcado por la paralización de obras y una caída sostenida de la inversión pública. El secretario general de la UOCRA Chaco, Ariel Ledesma, confirmó que trabajadores vinculados a un acueducto que busca llevar agua potable a distintas localidades de la provincia fueron suspendidos por 20 días sin goce de haberes.

El Segundo Acueducto del Interior del Chaco es una obra de ingeniería trascendental diseñada para tomar agua del Río Paraná, someterla a un proceso de potabilización y conducirla al interior provincial, con un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, el proyecto que prometía transformar el acceso al recurso hídrico para miles de familias chaqueñas chocó contra la realidad económica.

Desde el sindicato apuntan directamente a la falta del financiamiento por parte del gobierno de Javier Milei en obra pública. Según el gremio, desde noviembre no se estarían pagando certificados de obra, lo que impacta de lleno en la continuidad de los trabajos. La situación se tornó tan crítica que Ledesma no descartó que "después de esto haya despidos”.

En el sector no ven perspectivas de recuperación en los próximos meses, luego de que fuera uno de los rubros más castigados por los dos años de Gobierno nacional. La paralización de proyectos estratégicos atenta contra el futuro de miles de puestos de trabajo: una obra que implica más de 200 viviendas en Quitilipi y que podría generar empleo para más de 300 trabajadores hoy no tiene fecha de reactivación.

Las consecuencias se sienten en los números. Según informó el medio La Voz del Chaco, el sector pasó de proyectar entre 6.000 y 7.000 trabajadores a tener actualmente menos de 4.000 en actividad en la provincia. Desde la UOCRA advierten que la situación podría agravarse si no se reactiva la obra pública o si no aparecen inversiones privadas que compensen la caída.

Camarco alertó por la crisis de la construcción y el ajuste de Milei

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) encendió una fuerte señal de alarma sobre la crisis que atraviesa el sector y sus consecuencias en la economía. Durante su Consejo Federal en Rosario, la entidad advirtió que la paralización de obras, la falta de inversión y la deuda estatal ponen en riesgo el desarrollo del país y miles de empleos vinculados a la construcción.

Desde la entidad empresarial señalaron que la Argentina enfrenta una "emergencia de infraestructura" que compromete no solo la actividad de la construcción, sino también el crecimiento económico general. Según advirtieron, la falta de mantenimiento y la ausencia de un plan integral generan pérdidas millonarias y afectan la competitividad del país. En concreto, estimaron que la economía pierde unos 25 mil millones de dólares anuales por no sostener adecuadamente la infraestructura existente.

Si bien valoraron el inicio del sistema de concesiones viales como un avance, advirtieron que todavía resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. En particular, destacaron que existen unos 30 mil kilómetros de rutas que no son concesionables y que requieren financiamiento directo del Estado para su mantenimiento."Asimismo, destacamos el esfuerzo de provincias y municipios que han sostenido inversiones en infraestructura, pero advertimos que estos aportes resultan insuficientes frente a los desafíos productivos y sociales que enfrenta el país", señaló Camarco.