Saturday Night Live volvió a burlarse de Milei y su relación con Trump: "Es increíble"

El reconocido programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL) volvió a burlarse del presidente Javier Milei y de su relación con Donald Trump. En una parodia de los premios Oscar, rebautizados como “Los Trumps”, entregaron estatuillas con la cara del mandatario estadounidense y también ironizaron sobre el Swap con el que Estados Unidos rescató financieramente al libertario antes de las elecciones de 2025..

En el premio a “Mejor Película Extranjera”, el encargado de presentarlo fue el personaje que interpretaba a Milei, interpretado por el comediante de ascendencia cubana Marcello Hernández, quien ironizó sobre su vínculo con Trump y el FMI. “Líder, visionario y el chabón que posta recién me tiró veinte mil millones de dólares. Todo eso describe a mi mejor amigo, Donald Trump”, dijo con un tono de humor ácido sobre el préstamo que le dio el republicano a la Argentina en octubre del 2025.

La escena continuó con otra broma sobre el respaldo financiero de Estados Unidos. “Él sí incluyó un cheque por otros u$s10 mil millones… este hombre es increíble, bro”, agregó el falso Milei, antes de que apareciera Trump, interpretado por James Austin Johnson, habitual imitador del republicano. Este personaje le arrebató el premio de las manos, lo despidió con un “adiós, amigo”, en español. Y después remató: “Me voy a llevar este premio, voy a tomar Groenlandia y voy a tomar Zootopia”, en referencia a la película infantil.

Trump dijo que está buscando "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia por razones de seguridad nacional e insistió en que "no usará la fuerza". El republicano ya había manifestado su deseo de que dicho territorio quede bajo control de EE.UU. en 2019 durante su primer mandato. Si bien Groenlandia se encuentra en el extremo norte de América, su relación con el Reino de Dinamarca lo convierte en un territorio europeo. La isla es la más grande del mundo y tiene una ubicación clave para la estrategia de defensa antimisiles, ya que se encuentra entre Europa y Norteamérica.

En el ciclo de televisión también se burlaron de líder opositora de Venezuela, María Corina Machado: durante el segmento hicieron referencia a la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz que hizo la dirigente antichavista a Trump. El personaje del estadounidense expresó: “Después de que esa señora, cuyo nombre ya me olvidé, me regalara su Premio Nobel, pensé: necesito más premios”.

Las burlas de la televisión de EE.UU. a Milei

No es la primera vez que Milei aparece mencionado o parodiado en programas de humor estadounidenses. A mediados del año pasado, el ciclo Have I Got News for You, emitido por CNN, abordó su figura y cuestionó el vínculo del mandatario argentino con el gobierno republicano.

En ese segmento, el conductor Roy Wood Jr. sostuvo que una de las razones por las cuales enviar u$s20.000 millones a la Argentina era “una mala idea” era que el dinero iba a ir “a este tipo”. Luego, el programa mostró imágenes de un show encabezado por Milei en el Movistar Arena, que fue calificado por medios internacionales como el "sueño pendiente" de un mandatario que "eructó bastante" cantando en medio de un "complejo panorama económico".

Mientras que en Saturday Night Live, el presidente argentino también había sido comparado tiempo atrás con Austin Powers, el personaje interpretado por Mike Myers. El presentador Colin Jost ridiculizó al libertario, al compararlo con el espía británico. “El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: if you make me horny, baby” (“Si me enloquecés, nena”), dijo con un tono de humor ácido al mostrar una fotografía en la que tanto el libertario como el personaje de cine aparecen con gafas oscuras y una expresión similar, en referencia a una de las frases más recordadas del "espía seductor".