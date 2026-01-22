Por qué Groenlandia es importante para Trump y Estados Unidos: los motivos por los que busca apropiarla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su deseo de que Groenlandia quede bajo control estadounidense. Por qué el territorio autónomo de Dinamarca es importante para el gigante norteamericano.

Los motivos por los que Trump busca apropiarse de Groenlandia

La idea de apropiarse de Groenlandia no es nueva, es una iniciativa que Trump ya había manifestado en 2019 durante su primer mandato y que se remonta a una discusión de hace siglos. Si bien Groenlandia se encuentra en el extremo norte de América, su relación con el Reino de Dinamarca lo convierte en un territorio europeo. La isla es la más grande del mundo y tiene una ubicación clave para la estrategia de defensa antimisiles de Estados Unidos, ya que se encuentra entre Europa y Norteamérica.

El presidente Donald Trump consideró que Groenlandia "es un lugar crucial para la seguridad interna de Estados Unidos”.

Además, sus recursos minerales van en línea con la idea de EE.UU. de reducir la dependencia de China. Durante el Foro de Davos de 2026, Trump consideró que el territorio "es un lugar crucial para la seguridad interna de Estados Unidos” y apuntó: “Nos dimos cuenta de que existen muchas tierras raras y minerales bajo cientos de metros de hielo. Por eso Groenlandia se convirtió en un territorio sumamente estratégico para nosotros".

El mandatario republicano justificó su intención de apropiarse del territorio al señalar que Groenlandia y Dinamarca "no tienen la capacidad de protegerse". “Los Estados Unidos sentimos la obligación de enviar nuestras fuerzas para proteger el territorio de Groenlandia y espero que lo hagamos”, manifestó.

En ese sentido, remarcó: “Los Estados Unidos solos pueden proteger a esa gigantesca pieza de hielo, desarrollarla y hacer que funcione bien: a favor de Europa y nuestro". "Es por eso que apunto hacia negociaciones inmediatas que finalicen en la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”, planteó.

Y aclaró que lo único que busca de Dinamarca es que le permitan “construir un domo grandísimo de defensa” que proteja a toda América del Norte.

El interés de Estados Unidos por Groenlandia existe hace siglos

Estados Unidos quiso comprar Groenlandia tres veces a lo largo de la historia. El interés inicial de Estados Unidos se remonta a 1867–1868, luego de que Rusia comprara Alaska. Por ese entonces, funcionarios bajo el mando del secretario de Estado William Seward discutieron la posibilidad de adquirir Groenlandia como parte de un impulso más amplio hacia el Ártico. El territorio se veía como rico en recursos naturales, especialmente en carbón. Sin embargo, la idea nunca se convirtió en una oferta formal.

La segunda vez fue en 1910, bajo la presidencia de William Howard Taft. La idea surgió en medio de un complejo plan de intercambio de tierras que habría transferido la isla a Estados Unidos a cambio de concesiones en otros lugares, pero Dinamarca rechazó la propuesta y no hubo transacción.

Estados Unidos intentó comprar tres veces el territorio de Groenlandia sin éxito

La última vez que el gigante norteamericano buscó comprar la isla fue en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial y al inicio de la Guerra Fría, cuando el presidente estadounidense Harry Truman ofreció formalmente a Dinamarca U$S 100 millones de dólares. Durante la Segunda Guerra un aeródromo construido por Estados Unidos en la isla sirvió como importante punto de reabastecimiento de combustible para aviones militares con destino a Europa.