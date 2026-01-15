La líder opositora Machado le entregó a Trump su medalla del Nobel de la Paz

La ‍líder ⁠opositora venezolana María Corina Machado le entregó este jueves ⁠al ⁠presidente de Estados Unidos, ‍Donald Trump, su ⁠medalla ‌del Premio Nobel de la ‌Paz ‌durante la reunión que ​mantuvieron en la Casa Blanca. Aunque la dirigente antichavista inicialmente se limitó a decir a la prensa que le "presentó" su medalla al mandatario estadounidense, luego admitió que se la "entregó", según señaló en una improvisada charla con los periodistas al salir del encuentro.

A sólo tres meses de recibir el premio en Noruega, Machado se encontró cara a cara con Trump. Al salir de la reunión, habló con la prensa y contó una historia en la que dio a entender que, en verdad, le "entregó" el premio. "Le dije (a Trump): 'Hace 200 años el General Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington y hasta el día de su muerte Bolívar conservó esa medalla. Justo 200 años después, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Nobel de la Paz, como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad'".

La entrega de la medalla a Trump, que no era una réplica, fue confirmada por dos funcionarios de la Casa Blanca al medio norteamericano CBS News. Aun así, Machado evitó contestar a las preguntas de la prensa acerca de si Trump efectivamente aceptó la medalla o no.

La polémica entre Trump y Machado por el Nobel de la Paz

Pocos días después de la invasión y bombardeo estadounidense a Caracas, Machado le ofreció a Trump compartir su Premio Nobel con él por lo que ella calificó como su acción “histórica” ​​de derrocar al expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Así lo hizo la dirigente antichavista luego de que el propio mandatario estadounidense la ninguneara, al afirmar en una conferencia de prensa que no pensaba en ella como la nueva líder de Venezuela. "No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", argumentó Trump.

En cambio, Washington inició e impulsó el diálogo con la sucesora de Manduro, Delcy Rodríguez, y elogió la "cooperación" de quien es actualmente la presidenta Encargada de Venezuela.

Trump manifestó públicamente desde hace tiempo su deseo de recibir el Nobel de la Paz, y Machado se lo dedicó cuando lo ganó el año pasado.

Tras la oferta de Machado de darle el premio a Trump, el presidente del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes, aclaró que el Nobel no se puede compartir ni transferir. El Centro Nobel de la Paz también declaró el jueves: “Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de un Premio Nobel de la Paz no”.