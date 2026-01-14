Una encuesta reveló que más de la mitad de los adultos en Estados Unidos considera que el presidente Donald Trump se excedió en el uso de las fuerzas armadas para intervenir en otros países, principalmente en Venezuela. El informe expone que existe "un creciente malestar social frente a la política exterior del mandatario republicano" desde el inicio de su segundo mandato.

El sondeo, elaborado entre el 8 y el 11 de enero, se conoció después del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Según el estudio, hecho por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, alrededor del 56% de los adultos cree que Trump "ha ido demasiado lejos" en las intervenciones militares en el extranjero.

El rechazo no se limita a un caso puntual. La mayoría de los encuestados desaprueba la gestión de Trump en política exterior en general y en Venezuela en particular, y no por valorar solamente las acciones militares, sino también contemplando las amenazas diplomáticas y las declaraciones públicas que tensaron la relación de Estados Unidos con aliados y adversarios.

Rechazo a la política exterior y divisiones internas

Los resultados de la encuesta contrastan con la postura agresiva que Trump sostuvo en las últimas semanas, que incluyó la intervención militar en Venezuela, declaraciones sobre la posibilidad de"tomar Groenlandia" y las advertencias a Irán de que Estados Unidos apoyaría a los manifestantes en el país islámico. Si bien algunos estadounidenses "ven aspectos positivos" en estas acciones, la percepción general es de desaprobación.

En el caso venezolano, alrededor del 57% de los adultos desaprueba la gestión de Trump, una cifra apenas inferior al 61% que rechaza su enfoque general en política exterior. Ambas mediciones se mantienen alineadas con su nivel de aprobación global, que permanece estable durante su segundo mandato.

En cuanto a las diferencias partidarias, cerca de 9 de cada 10 demócratas y 6 de cada 10 independientes creen que Trump se excedió en el uso de la fuerza militar, frente a solo 2 de cada 10 republicanos que comparten esa opinión. Aun así, incluso dentro del electorado republicano hay límites: solo uno de cada diez quiere que el presidente vaya más lejos en su política intervencionista.

Venezuela, narcotráfico y "puntos positivos"

La intervención de Estados Unidos en Venezuela es el punto que más opiniones matizadas genera. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses considera que la acción militar será positiva para frenar el narcotráfico, uno de los principales argumentos esgrimidos por la Casa Blanca. Además, un 44% cree que las medidas beneficiarán más de lo que perjudicarán al pueblo venezolano, que estuvo más de una década bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Sin embargo, la sociedad estadounidense se muestra dividida cuando se trata de evaluar el impacto en la economía y la seguridad nacional. Muchos no perciben beneficios claros o creen que la intervención no tendrá efectos significativos para Estados Unidos.

Entre los republicanos, el respaldo es mayor: cerca de 8 de cada 10 consideran que la intervención ayudará a combatir el tráfico de drogas, aunque sólo 6 de cada 10 creen que tendrá un impacto positivo en la economía estadounidense.

Menos protagonismo global, la demanda mayoritaria

La encuesta también reflejó otras aspiraciones de los estadounidenses. La mayoría de los encuestados no desea una mayor participación de su país en los asuntos internacionales. Casi la mitad cree que Estados Unidos debería asumir un rol menos activo, mientras que sólo 2 de cada 10 reclaman una presencia global más fuerte.

Este giro es especialmente marcado entre demócratas e independientes, donde al menos la mitad ahora quiere que Washington "haga menos" en el escenario internacional, una postura que contrasta con mediciones de meses atrás. En cambio, los republicanos tienden a considerar que el nivel de involucramiento actual es adecuado.

¿Cuándo son las elecciones legislativas en Estados Unidos?

Las elecciones legislativas en Estados Unidos se celebran cada dos años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Para este año están fechadas para el 3 de noviembre de 2026, y se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Generalmente, son elecciones que funcionan como un plebiscito sobre la gestión del presidente en funciones.

La encuesta de AP-NORC podría tener una traducción en las urnas, especialmente si el descontento entre independientes y demócratas se mantiene de cara a estos comicios clave para el equilibrio de poder en el Congreso, que hasta ahora fue dominado por los republicanos.