Venezuela anunció que liberó a 400 presos políticos y transportista movilizaron por Maduro

Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje a Venezuela desde Estados Unidos, donde permanece detenido, en el que llamó a la población a respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La comunicación fue difundida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, quien indicó que el mensaje llegó a través del equipo jurídico.

“Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron”, expresó el parlamentario durante una movilización popular realizada en Caracas.

Maduro Guerra aseguró que este segundo pronunciamiento ratifica la firmeza política del presidente y su respaldo pleno a la gestión de Rodríguez, en un contexto que definió como "complejo" para el país.

“Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia”, afirmó el hijo del líder depuesto.

Las declaraciones se dieron en el marco de movilizaciones de trabajadores del transporte en distintos puntos de Caracas, donde este martes los manifestantes reiteraron su apoyo al Gobierno nacional y reclamaron la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

