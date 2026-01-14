El ahora expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, permanece detenido desde el 3 de enero de 2026 en una operación militar de Estados Unidos que incluyó ataques en Caracas y otras zonas estratégicas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde se encuentran bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El lunes 5 de enero ambos comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando interino. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó la captura y aseguró que Washington estaba preparado para una segunda ofensiva, aunque luego la canceló tras la liberación de presos políticos en Venezuela. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el proceso de excarcelaciones superó las 400 personas desde diciembre pasado, mientras que se produjo una movilización de transportistas a Caracas para pedir por la liberación del líder depuesto. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, miércoles 14 de enero, las últimas noticias.
Venezuela anunció que liberó a 400 presos políticos y transportista movilizaron por Maduro
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó la cifra de excarcelados que marca un nuevo hito en el intento de convivencia pacífica. Concentración en Caracas para pedir por la liberación del líder depuesto.
Hace 1 hora
Maduro le pidió al pueblo venezolano que “confíe” en Delcy Rodríguez
Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje a Venezuela desde Estados Unidos, donde permanece detenido, en el que llamó a la población a respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La comunicación fue difundida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, quien indicó que el mensaje llegó a través del equipo jurídico.
“Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron”, expresó el parlamentario durante una movilización popular realizada en Caracas.
Maduro Guerra aseguró que este segundo pronunciamiento ratifica la firmeza política del presidente y su respaldo pleno a la gestión de Rodríguez, en un contexto que definió como "complejo" para el país.
“Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia”, afirmó el hijo del líder depuesto.
Las declaraciones se dieron en el marco de movilizaciones de trabajadores del transporte en distintos puntos de Caracas, donde este martes los manifestantes reiteraron su apoyo al Gobierno nacional y reclamaron la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Hace 2 horas
La misión de la ONU sobre Venezuela exigió la liberación de 800 presos políticos
La Misión de la ONU en Venezuela un comunicado en el que, si bien destacó como un "paso importante" las recientes excarcelaciones de opositores, advirtió que la medida es insuficiente.
La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, encargada de monitorear el país, reconoció con satisfacción la liberación de presos políticos ocurrida en los últimos días, pero marcó un fuerte contrapunto respecto a la magnitud de la medida. Según el organismo, hasta el momento solo se concretaron alrededor de 50 liberaciones, una cifra que contrasta drásticamente con el total estimado de 800 personas que permanecen privadas de su libertad por motivos políticos.
Hace 2 horas
Venezuela liberó a un ciudadano argentino-israelí que estaba preso desde 2024
Harary Yaacob Elihau estaba preso en la Cárcel del Rodeo I desde el 13 de octubre del 2024.
Venezuela liberó este lunes a una nueva tanda de detenidos políticos entre los que está el ciudadano argentino israelí Harary Yaacob Eliahu, según confirmó la ONG Foro Penal, que se encarga de chequear las listas de presos excarcelados. Elihau estaba preso en la Cárcel del Rodeo I desde el 13 de octubre del 2024.
Hace 2 horas
Cuba repatriará los restos de los 32 combatientes muertos en Venezuela
Cayeron en el ataque de Estados Unidos del 3 de enero que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro. Serán homenajeados en La Habana.
El Gobierno de Cuba informó que este jueves repatriará los restos de 32 "combatientes" muertos en el ataque realizado hace más de una semana por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y zonas aledañas, operativo que derivó en la secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.