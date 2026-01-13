Cuba repatriará los restos de los 32 combatientes muertos en Venezuela

El Gobierno de Cuba informó que este jueves repatriará los restos de 32 "combatientes" muertos en el ataque realizado hace más de una semana por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y zonas aledañas, operativo que derivó en la secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

En ese sentido, la Presidencia de Cuba, a cargo de Miguel Díaz-Canel, anunció en X (ex Twitter) que "este jueves 15 de enero de 2026 arribarán a la patria los restos mortales de los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela".

Según el anuncio oficial, cuando los cuerpos lleguen al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, se realizará un "primer homenaje póstumo" a las víctimas de lo que el Gobierno cubano definió como un "acto criminal de terrorismo" atribuido a Washington.

Luego, los restos serán trasladados a la sede del "Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias", donde se dispondrá su exposición en la que "el pueblo podrá rendirles honores" tanto afuera como dentro del edificio.

Además, la Presidencia convocó a los habitantes de La Habana a reunirse el viernes en "la Tribuna Antiimperialista José Martí" para una marcha previa a la incineración de los cuerpos en "los panteones de los caídos por la Defensa" de sus respectivas localidades. El Gobierno indicó que en "todos" los municipios se realizarán homenajes a los "combatientes".

Entre los fallecidos, Cuba detalló que hubo 20 "combatientes del Ministerio del Interior" —incluidos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores— y doce "combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias", entre los que mencionó a un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor.

Díaz-Canel, afirmó que los fallecidos "cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas".

