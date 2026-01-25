Otro viaje de Milei a Estados Unidos: asistirá al Argentina Week

Javier Milei volverá a Estados Unidos. El Presidente participará de la Argentina Week que se realizará en marzo en Nueva York, según anunció el embajador argentino en el país norteamericano, Alec Oxenford.

A través de una publicación en X, Oxenford definió al Argentina Week como "el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente" y que tendrá "la participación confirmada" en la apertura de Milei. "Agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa", dijo el Embajador, refiriendose al Presidente.

El evento se realizará del 9 al 12 de marzo, en Manhattan en jornadas que se realizarán en el edificio de JP Morgan, en la sede de Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York.

Según anunció el dignatario, a lo largo de la semana intervendrán el Canciller Pablo Quirno, el Ministro de Economía, Luis Caputo, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, "quienes expondrán los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del gobierno argentino".

Oxenford señaló que la Cancillería presentará "a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina", ya que, según opinó, "ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso".

"Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo", sostuvo el embajador.

Y agregó: "Alguna vez escuché que no hay ideas buenas ni malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que esta iniciativa llega en el momento adecuado: cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico, en el marco de una extraordinaria relación de amistad y admiración mutua entre ambos presidentes que no tiene precedentes históricos".

Alec Oxenford

El embajador afirmó que las reformas económicas impulsadas por Milei "han captado la atención internacional" y "su respaldo a esta iniciativa y su participación confirmada en la apertura del evento fueron determinantes para convocar a líderes empresariales globales y argentinos, así como a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos".

Según graficó, participarán del Argentina Week "más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país en esta nueva etapa, atraídos por un entorno regulatorio más simple, previsible y orientado a la inversión"

"Tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, sector farmacéutico y sector nuclear, entre otros: los referentes de cada industria expondrán en primera persona por qué la Argentina vuelve a posicionarse como un destino competitivo para el capital global", enumeró.

Oxenford señaló que "el programa incluirá también personalidades de renombre internacional que analizarán cómo los cambios geopolíticos están reconfigurando las cadenas de valor y reposicionando al hemisferio occidental, con impacto positivo directo en la Argentina".

Los coorganizadores serán JP Morgan, Bank of America y Kazeck, y los "special partners" incluyen a Citi, US Chamber of Commerce, AmCham y AS/COA. También combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, "orientadas a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio".

"El Argentina Week cuenta con socios estratégicos que garantizan el más alto estándar de calidad, convocatoria y contenido, consolidándolo como un evento de referencia en la promoción global de inversiones", cerró.