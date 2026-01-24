Un amigo de Milei en problemas, Caputo y Karina lo quieren afuera y dolor de cabeza para Santilli

Se avecina en el Gobierno un capítulo esporádico pero repetido: Javier Milei resistiendo a un funcionario ante la disconformidad de Karina Milei y Santiago Caputo.

Como sucedió con Nicolás Posse o con Eduardo Serenellini o incluso con la candidatura de José Luis Espert, esta vez al Presidente le tocará "bancar" a un amigo muy íntimo: Demián Reidel.

Ambos suelen pasar noches en Olivos, almuerzos, cenas, están preparando hasta un trabajo para intentar ganar el Premio Nobel de Economía.

Reidel fue primero el jefe de asesores de Milei. Se hizo tristemente célebre por afirmar en una ponencia en el exterior que "el problema" de Argentina es "que está habitada por argentinos".

En abril del año pasado fue designado como titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El objetivo es privatizar una gran parte de la empresa estatal.

Hace semanas se destapó un cruce de denuncias de sobreprecios que manchó su gestión pero la novedad fue el impulso político que tomaron estas dificultades de Reidel.

El directorio de N.A.S.A (así sus siglas) se reunió para darle impulso a las denuncias contra la gestión de Reidel y hubo un gesto que cayó como una bomba. El jefe de Reidel, Diego Chaher, votó a favor de avanzar con la investigación.

Se trata del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía de la Nación. Chaher es una persona que responde políticamente a Caputo y además tiene buena sintonía con el karinismo.

La votación terminó 3 a 2 contra Reidel y además corrieron a dos gerentes propios que había puesto el exjefe de asesores. Quedó con "la manzana rodeada".

En Casa Rosada le picaron el boleto. Si avanza la investigación un centímetro, a Reidel lo van a correr de esa silla caliente. "Hoy está. Mañana Dios dirá", afirmó un alto funcionario de Gobierno a El Destape que conoce al detalle del escándalo. Reidel tampoco es de la simpatía de Karina Milei.

En Casa Rosada no es de los funcionarios más queridos y algunos hasta hacen bromas con cuestiones de la vida privada que nada tienen que ver con la gestión.

Reidel se encontrará con la dinámica de la resistencia de Milei. Habrá que esperar hasta dónde y hasta cuándo. Su futuro parece corto con el avance de Karina y Caputo.

Por otro lado, y dentro de las dinámicas de las internas que empiezan a sobresalir en el Gobierno, se resolvió finalmente un embrollo interno: Diego Valenzuela será el director de Migraciones, tal cual había pedido Patricia Bullrich. El tema venía demorado varias semanas pero se saldó.

La llegada de Valenzuela al Gobierno le suma un dolor de cabeza a Diego Santilli. El ministro de Interior ya no será el único integrante de la administración puertas adentro que tenga aspiraciones de ir por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

La interna por PBA en 2027 se vivirá adentro del Gobierno. Valenzuela, afiliado violeta, es de los que quiere ir por la Provincia y con un libertario puro, como él. En cambio, al Colo lo acusan de "aún ser amarillo". Será una novela para ver con pochoclos cerca...