Cómo los megaproyectos de YPF desarrollan las economía de las ciudades chicas

Los megaproyectos que lidera YPF no impulsan únicamente la economía del país, sino también la de las ciudades chicas que se ven atravesadas por estos. Para ayudar a este proceso, YPF desarrolló la Academia de Proveedores, que, mediante capacitaciones, busca garantizar que las pymes locales cumplan con los requisitos y estándares requeridos.

Así ocurre con los proyectos Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG, que ya están impactando directamente en el desarrollo de localidades de la región atlántica de Río Negro en la que se instalarán, como Sierra Grande y San Antonio Oeste. Durante las últimas semanas, la Academia de Proveedores de YPF realizó jornadas de capacitación en ambas ciudades, en articulación con el gobierno provincial rionegrino y las municipalidades locales.

"A partir de las capacitaciones se puede entender cuáles son los procedimientos, qué cosas hay que saber y qué formalidades hay que cumplir. Y a partir de esto mejorar las capacidades de los emprendedores y empresarios, para que con autonomía puedan negociar directamente con las empresas" como YPF que llevan adelante los megaproyectos, explicó Mariela Maggi, del equipo de Territorio del gobierno de Río Negro.

Un caso testigo es el de Héctor Castro, dueño de Transporte Las Grutas, quien participó de las capacitaciones realizadas en San Antonio Oeste y provee al proyecto VMOS como subcontratista brindando viajes al personal empleado en la iniciativa. "Toda la vida esperamos una oportunidad como esta, en la que se radiquen grandes empresas y generen puestos de trabajo. Estamos muy contentos. Esto es la punta del iceberg. Nos vemos obligados a capacitarnos, tomar personas y sumar para lo que viene", destacó.

Otro caso es el de Julio Schvab, dueño de la empresa Grupo Jecsa y proveedor del proyecto VMOS en Sierra Grande, también como subcontratista. "Somos una empresa familiar que empezó a prestar obra de servicio en el lugar. Tenemos obras para el proyecto y también le vendemos materiales. Hicimos algunos presupuestos y ganamos algunas licitaciones", destacó y agregó que "como pueblo queremos que surja de una vez por todas, porque estamos esperando algún impacto importante, y hoy lo estamos teniendo".

Según resaltó Maggi, "todo lo que se hace tiene que ver con generar trabajo y promover una matriz productiva amplia para dar más oportunidades de trabajo a la gente".

La Academia de Proveedores de YPF y los proyectos VMOS y Argentina LNG

La Academia de Proveedores de YPF es un programa lanzado a fines de 2024 por la petrolera de bandera, con el que capacita a pymes locales en el objetivo de garantizar que estas abastezcan sus megaproyectos energéticos y, al mismo tiempo, cumplan con los estándares correspondientes.

Tiene cuatro bloques o pilares: el de Vinculación (que promueve el relacionamiento de las empresas), el de Masterclass (que nivela a las empresas), el de Programas de formación (que capacita sobre temáticas específicas) y el Experto (que brinda formación personalizada en temas estratégicos).

Por su parte, el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) es la iniciativa por la cual YPF, junto a otras empresas energéticas, está construyendo un oleoducto de 437 kilómetros desde la cuenca neuquina de Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en la costa rionegrina, con el fin de exportar hasta 550.000 barriles diarios de crudo.

En el mismo lugar de la provincia patagónica se instalará la infraestructura del proyecto Argentina LNG, que permitirá que el país exporte vía marítima el gas no convencional, extraído también en Vaca Muerta, a través de la instalación de buques de licuefacción.