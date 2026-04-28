ANSES: quiénes cobran el bono de $300.000 en mayo 2026

Aumento ANSES en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que regirán en mayo de 2026 para jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. En ese marco, un grupo de beneficiarios superará los $300.000 mensuales gracias al aumento por movilidad y al bono extraordinario que continúa vigente para los haberes más bajos.

Se trata de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse.

ANSES: cuánto se cobra de bono en mayo

Bono ANSES: quiénes cobran más de $300.000 en mayo

Con el incremento del 3,4%, atado a la inflación de marzo informada por el INDEC, el haber de la PUAM sube a $314.539,27. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para mayo asciende a:

PUAM en mayo 2026

Concepto Monto Haber mensual $314.539,27 Bono extraordinario $70.000 Total a cobrar $384.539,27

De esta manera, los beneficiarios de la PUAM quedarán por encima del piso de $300.000 en mayo.

Cuánto se cobra de bono ANSES

Qué es la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una asistencia previsional equivalente al 80% de una jubilación mínima, pensada para quienes llegaron a la edad jubilatoria sin los aportes requeridos para una jubilación tradicional.

Tras el cierre de la última moratoria previsional, este beneficio quedó como una de las principales alternativas para quienes no pueden acceder al régimen general.

Requisitos para cobrar la PUAM en 2026

Para solicitar la prestación se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país.

O ser extranjero con 20 años de residencia efectiva.

No cobrar jubilación, pensión contributiva ni retiro.

Mantener residencia en Argentina durante el cobro.

El trámite puede iniciarse desde la web oficial de ANSES o en forma presencial con turno previo.

Jubilación mínima también supera los $300.000

Además de la PUAM, quienes cobran la jubilación mínima también superarán ampliamente ese monto en mayo.

Concepto Monto Jubilación mínima $393.174,10 Bono extraordinario $70.000 Total $463.174,10

Cuándo cobran en mayo 2026

El calendario estimado para pensionados y PUAM comenzará en la segunda semana de mayo: