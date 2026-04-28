IFAB aprueba tarjeta roja para futbolistas que se tapen la boca durante enfrentamientos verbales

FOTO ARCHIVO-El árbitro Iván Antonio López Sánchez saca una tarjeta roja en un partido por la Liga MX

Los ​jugadores que se tapen la boca mientras se encaren con futbolistas rivales podrían recibir una tarjeta roja, y los que abandonen el terreno ‌de juego en señal ‌de protesta por una decisión arbitral también podrían ser expulsados, informó el martes la IFAB, organismo encargado de las reglas de juego.

Ambas normas propuestas por la FIFA fueron aprobadas por unanimidad por la IFAB en una reunión extraordinaria celebrada en Vancouver, Canadá, y se aplicarán en el Mundial de este año.

"Tal y como se acordó en la Asamblea General ​Anual de la IFAB ⁠celebrada en febrero, estas decisiones son el resultado de exhaustivas consultas ‌lideradas por la FIFA con todas las partes interesadas ⁠clave", según un comunicado.

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"A discreción del organizador ⁠de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de confrontación con un rival podrá ser sancionado con una tarjeta ⁠roja", agregó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en febrero ​que los jugadores que se taparan la boca ‌al hablar con sus rivales mientras ‌se encaren deberían ser expulsados.

Sus comentarios ocurrieron semanas después de un incidente ⁠en un partido de la Liga de Campeones en el que Gianluca Prestianni, del Benfica, fue acusado de proferir insultos discriminatorios a Vinícius Jr. después de que el brasileño marcara el gol del Real Madrid ​en la ‌victoria 1-0 en Lisboa.

El incidente, en el que Prestianni se tapó la boca con la camiseta, llevó al árbitro a activar el protocolo antidiscriminación de la UEFA, lo que provocó la suspensión del partido por varios minutos.

El extremo argentino Prestianni, que ⁠negó la acusación, fue sancionado este mes con seis partidos de suspensión por la UEFA por conducta discriminatoria considerada homófoba.

La IFAB también ha tomado medidas para evitar que se repitan las escenas de la final de la Copa Africana de Naciones de este año, en la que los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego en protesta por un penal potencialmente decisivo ‌concedido a la selección anfitriona, Marruecos.

Regresaron y marcaron un gol en la prórroga para ganar el partido 1-0, aunque finalmente se les retiró el título en marzo después de que la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol aceptara las protestas de Marruecos. A Marruecos se le ‌concedió la victoria por 3-0.

"A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de ‌juego en señal ⁠de protesta por una decisión arbitral", dijo la IFAB.

"Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo ​técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego. Un equipo que provoque la suspensión de un partido, en principio, perderá el partido por incomparecencia".

Con información de Reuters