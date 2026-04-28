Ver San Lorenzo vs. Santos en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

San Lorenzo viene de ganarle a Platense.

San Lorenzo recibe este martes a las 19 horas a Santos de Brasil, en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Un partido clave para el conjunto azulgrana, que de ganar se despegaría en la tabla de un equipo que de antemano le compite por ser el líder de la zona y hasta ahora ha sumado tan solo 1 unidad de seis posibles, por lo que llega necesitado a Buenos Aires.

Este partido tiene como uno de sus principales atractivos la presencia de Neymar, una de las últimas figuras mundiales que sacó el fútbol brasileño. El crack con pasado en Barcelona y PSG le había dedicado un mensaje al "Ciclón" cuando se enteró de que serían rivales en marzo. "Feliz y entusiasmado para los desafíos que tengo con el Santos. Feliz por el cariño de la hinchada de San Lorenzo. Estoy seguro que harán una gran fieste el día del partido. Nos vemos allá", resaltó.

Por dónde ver San Lorenzo contra Santos

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre San Lorenzo y Santos de este martes a las 19 será transmitido por DSports.

Gustavo Álvarez repite el equipo

De a poco el entrenador del "Ciclón" comienza a encontrar un once que lo conforma. Es que a San Lorenzo no le sobra nada desde el juego, pero sostiene una regularidad que le permitió mejorar su situación en el aspecto deportivo. Y con el desafío agregado de que ha tenido que disputar este mes varias competencias, por jugar tanto el torneo Apertura, como la Sudamericana y un encuentro por Copa Argentina.

Auzmendi viene de convertir el gol ante Platense.

El equipo lleva nueve partidos sin perder y viene de ganar por 1 a 0 frente a Platense, en un cotejo en el que pudo contar con su parcialidad en Vicente López. Un gran momento desde los resultados, mientras Álvarez de a poco intenta darle su impronta al equipo, con el ingreso de Lautaro Montenegro en la defensa, Nicolás Tripichio tirado por la banda en vez de por adentro y la entrada de Rodrigo Auzmendi en la base titular.

De esta manera, el once perfilado por el DT va con Orlando Gill en el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro en la defensa para completar una línea de tres; la mitad de la cancha con Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Matías Reali; y en la delantera Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.