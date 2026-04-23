Se confirmó la lesión de Luciano Vietto en San Lorenzo y chau etapa regular

Se confirmó la lesión de Vietto en San Lorenzo: cuánto estará sin jugar

Luciano Vietto generó preocupación en San Lorenzo en las últimas horas después de que se confirme la lesión que sufrió y que lo dejará afuera de varios partidos en el equipo de Gustavo Álvarez. El exdelantero de Racing que rápidamente se ganó un lugar como titular en el "Ciclón" será baja y será tarea del DT encontrar un reemplazo de cara a lo que se viene. Para colmo, los de Boedo atraviesan momentos clave en los torneos que disputan y no es un dato menor.

Luciano Vietto se desgarró en San Lorenzo

Según aseguró el periodista Leandro Alves en ESPN, el atacante nacido en Córdoba tuvo un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha y tendrá por lo menos tres semanas de recuperación. De esta manera, no estará disponible para el cruce ante Platense por el Torneo Apertura este viernes 24 de abril, como tampoco para el duelo ante el Santos de Brasil en el Nuevo Gasómetro cuatro días más tarde por la Copa Sudamericana. De hecho, en caso de rehabilitarse en el tiempo establecido regresaría recién a mediados del mes de mayo a las canchas.

Vietto se suma a la lista que ya integran por lesiones Ezequiel "Pocho" Cerutti y Gastón Hernández, aunque en el caso de ambos están inactivos por sus roturas de ligamentos. La gravedad de lo que padece el delantero cordobés es por demás menor, pero igualmente preocupó a Álvarez y compañía porque lo perderán varios partidos. Incluso pueden ser más si el "Ciclón" pasa a octavos de final del certamen doméstico.

Luciano Vietto se desgarró y será baja en San Lorenzo

Los números de Vietto en San Lorenzo

Partidos jugados : 13.

: 13. Goles : 3.

: 3. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: 0.

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El "Ciclón" visita a Platense este viernes 24 de abril en el Estadio Ciudad de Vicente López desde las 21.30 por el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Los de Boedo saben que sumar de a tres será importante para meterse entre los ocho que clasificarán a los playoffs, aunque todo dependerá de lo que suceda tanto en este compromiso como en el de la última jornada ante Independiente. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

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