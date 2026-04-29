Liverpool dice que Salah volverá a jugar antes de que termine la temporada

Imagen de archivo del delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah durante el calentamiento previo al partido por la Premier League ante el Fulham en el estadio de Anfield, Liverpool, Reino Unido.

El ​Liverpool dijo el miércoles que Mohamed Salah volverá a jugar antes del ‌final de la ‌temporada, ya que la lesión muscular que sufrió no es tan grave como se pensaba en un principio.

El delantero egipcio tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido que ganó su equipo ​por 3-1 ante ⁠el Crystal Palace con una supuesta ‌lesión en el tendón de ⁠la corva que amenazaba ⁠con poner fin a su temporada, así como a su carrera en el club de ⁠Anfield, ya que dejará el equipo ​al final de la campaña.

El ‌director de la selección ‌egipcia, Ibrahim Hassan, afirmó que Salah necesitaría ⁠cuatro semanas de tratamiento por un desgarro en el tendón de la corva, lo que prácticamente pondría fin a ​su temporada ‌antes del Mundial, pero el club de la Premier League confirmó más tarde que se trata de una lesión muscular leve.

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"Liverpool FC puede confirmar ⁠que se espera que Mohamed Salah esté disponible para volver a jugar antes de que termine esta temporada", declaró la escuadra inglesa en un comunicado. "Se ha confirmado que el problema que provocó su salida del campo ‌de juego es una lesión muscular leve".

"No obstante, se prevé que Salah vuelva a la acción antes de que concluya la temporada 2025-26 y de su marcha de los ‌Reds este verano", agregó.

Salah ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de todos ‌los tiempos ⁠del Liverpool, con 257 goles en 440 partidos.

Egipto jugará con Bélgica, ​Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G del Mundial.

Con información de Reuters