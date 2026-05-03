Minería en La Rioja: Quintela impuso condiciones al desarrollo minero y sumó empleo e inversión

El Gobierno de Ricardo Quintela celebró el avance con la negociación de la empresa Vicuña S.A, en la que La Rioja dejó en concreto sus pautas de trabajo en el territorio dentro del marco del desarrollo minero. Más específicamente se refirieron al cuidado ambiental y al impacto económico en el territorio.

El reciente entendimiento entre ambas partes refleja un cambio de dinámica. La compañía, con proyectos de gran escala en la vecina San Juan, accedió a entablar un diálogo que reconoce que su actividad puede generar efectos más allá de los límites geográficos formales.

Desde la Provincia remarcaron que no se busca frenar la actividad, sino ordenar su desarrollo. En ese sentido, la estrategia oficial consistió en establecer pautas concretas frente a intereses económicos de gran magnitud.

Condiciones para el desarrollo

Como resultado de ese proceso, comenzaron a plasmarse compromisos relevantes: una mayor generación de empleo, una participación más activa de proveedores locales y la reactivación de obras consideradas estratégicas para el desarrollo regional.

La empresa, en este marco, decidido avanzar en mejoras clave de infraestructura vial, que incluyen el mantenimiento de caminos desde territorio riojano hacia el proyecto minero y la construcción de un nudo vial mediante una inversión de gran escala.

Estas acciones son vistas como una señal de un modelo de desarrollo con anclaje territorial, donde la actividad extractiva busca generar un impacto positivo directo en las comunidades cercanas, más allá de la mera explotación de recursos.

Se prevé que estos compromisos se formalicen el próximo 11 de mayo, durante una reunión entre el gobernador provincial y José Morea, referente de la compañía en el país.

El caso establece un precedente relevante en La Rioja, donde el Estado provincial se posiciona como un actor central en la regulación minera, además de impulsar inversiones privadas bajo condiciones que garanticen beneficios concretos para la población local y el debido resguardo del medio ambiente.

El compromiso de la provincia

En el marco del Mes de la Responsabilidad Social y la conciencia ambiental, el gobernador Ricardo Quintela mantuvo un encuentro con Flavio Fuentes, Director Ejecutivo del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina, para analizar la situación ambiental y fortalecer la articulación público-privada.

Durante la reunión, el mandatario ratificó el compromiso histórico de La Rioja con la sostenibilidad, además de destacar que la provincia fue pionera en impulsar una agenda productiva con responsabilidad social.

Quintela subrayó que la mirada sostenible no solo protege los recursos, sino que fortalece la competitividad de las empresas riojanas, poniendo especial énfasis en sectores estratégicos como la minería, donde la gestión responsable y el consenso social son pilares innegociables desde el inicio de cada proyecto.

El Pacto Global Red Argentina, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del país con presencia en 23 provincias, busca movilizar al sector empresarial hacia el cumplimiento de diez principios universales de las Naciones Unidas.