Carvajal sufre una lesión en el pie a pocas semanas de que expire su contrato con el Real Madrid

Imagen de archivo del defensa español del Real Madrid Dani Carvajal durante un partido de LaLiga ante el Girona en el estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.

​El Real Madrid anunció el sábado que su capitán Dani Carvajal ‌sufrió una lesión ‌en el pie, justo cuando el lateral derecho se acerca a las últimas semanas de un contrato que expira en junio.

El equipo "merengue" no facilitó una fecha prevista para el ​regreso del ⁠internacional español de 34 años. Sin ‌embargo, los medios españoles dijeron ⁠que podría estar ⁠de baja hasta dos semanas, lo que abre la posibilidad de que aún ⁠pueda estar disponible para el último ​partido en casa de ‌la temporada, contra ‌el Athletic de Bilbao en el ⁠Bernabéu a finales de este mes.

Carvajal, que ha disputado 448 partidos con el club, solo ha jugado ​20 ‌veces esta temporada debido a la competencia de Trent Alexander-Arnold.

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"Se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto ⁠dedo del pie derecho. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid en un comunicado.

El equipo blanco visitará al Espanyol el domingo y luego disputará el Clásico en casa del Fútbol Club Barcelona ‌el 10 de mayo. Sus partidos restantes incluyen encuentros contra el Real Oviedo y el Sevilla.

El equipo, 15 veces campeón de Europa, está atravesando una ‌temporada decepcionante, a 11 puntos del Barça después de 33 jornadas ligueras y ‌tras haber ⁠sido eliminado de la Liga de Campeones en cuartos ​de final por el Bayern de Múnich.

Con información de Reuters