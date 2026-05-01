Rusia bombardea Ucrania con drones en un ataque diurno

Consecuencias de un ataque con drones rusos en Ternopil.

Rusia ​lanzó más de 400 drones contra Ucrania en un ataque diurno, que dejó 10 heridos en la ‌ciudad occidental de Ternópil, ‌informaron el viernes las autoridades ucranianas.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia atacó el país con 409 drones entre las 8:00 y las 15:30 hora local (0500–1230 GMT). Las unidades de la Fuerza Aérea derribaron o neutralizaron 388 de ellos en el norte, el sur, ​el centro y ⁠el oeste del país, según informó.

La Fuerza Aérea había ‌informado anteriormente de que Rusia había lanzado ⁠210 drones contra Ucrania en ⁠un ataque nocturno.

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Desde el inicio de la guerra, hace más de cuatro años, Rusia ha llevado a cabo principalmente grandes ⁠ataques con drones y misiles durante la noche. ​En las últimas semanas, ha enviado ‌repetidamente cientos de drones y ‌misiles durante el día, batiendo un récord en cuanto ⁠al número de armas utilizadas en un ataque de este tipo el 24 de marzo.

En Ternópil, situada a unos 150-200 kilómetros de la frontera con Polonia, ​10 personas ‌resultaron heridas en el ataque, que alcanzó instalaciones industriales y de infraestructura, según el alcalde de la ciudad. El ataque también provocó cortes de electricidad en algunas zonas, informó Serhiy Nadal en ⁠Telegram, añadiendo que habían participado más de 50 drones.

En el centro de Ucrania, 19 drones fueron derribados sobre la región de Cherkasy, dijo el gobernador regional, quien señaló que hubo daños en una guardería, una escuela, siete viviendas particulares y una línea eléctrica. Una mujer resultó herida en la ‌región central de Vinnytsia, aseguró el gobernador local, quien añadió que un edificio quedó destruido en el ataque.

Cerca de la ciudad sureña de Odesa, que había sido objeto de un ataque nocturno, otro ataque diurno dañó el techo ‌de un centro comercial y provocó un incendio, afirmó el gobernador regional.

Mientras tanto, drones ucranianos atacaron el viernes el puerto ‌ruso de Tuapsé, ⁠en el mar Negro, por cuarta vez en 16 días, mientras las autoridades se ​enfrentan a un desastre medioambiental cada vez mayor provocado por nubes de humo tóxico y fugas de petróleo al mar.

Con información de Reuters