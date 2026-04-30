Elche quiere mantener su racha frente Celta

Celta recibirá a Elche, en el marco de la fecha 34 de la Liga, el próximo domingo 3 de mayo a partir de las 09:00 (hora Argentina), en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Elche

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Barcelona. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 8 goles y le han convertido 5 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Elche con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el sexto puesto con 44 puntos (11 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (9 PG - 11 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 6 Celta 44 33 11 11 11 2 14 Elche 38 33 9 11 13 -6

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Atlético de Madrid: 9 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Levante: 12 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Alavés: 9 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Betis: 12 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Elche, según país